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«Открыта для такой возможности!»: 50-летняя Лопес хочет еще раз стать матерью

Певица полна решимости родить супругу Алексу Родригесу ребенка.

«Открыта для такой возможности!»: 50-летняя Лопес хочет еще раз стать матерью
Дженнифер Лопес с мужем. Фото: globallookpress

50-летняя американка Дженнифер Лопес намерена родить своему супругу баскетболисту Алексу Родригесу ребенка. В интервью журналу People певица поведала, что уже счастлива быть матерью, но хочет еще ребенка.

Напомним, Джей Ло воспитывает своих близнецов Эмму и Макса, а также детей мужа от предыдущего брака – Наташу и Эллу.

Лопес подчеркнула – ее радует существование большой семьи, однако вопреки всему она хотела бы расширить ее еще больше.

«Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я открыта для такой возможности!», — призналась она.

Танцовщица также резюмировала – сейчас ее дети и дети Алекса дружат между собой. В семье почти не возникают проблемы с взаимопониманием, ведь каждый из ребят знает – у взрослых найдется для них порция любви и внимания.

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«Открыта для такой возможности!»: 50-летняя Лопес хочет еще раз стать матерью
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