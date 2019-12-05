ЗВЕЗДЫ

«Румяный пэрсик»: Собчак продолжает провоцировать слухи о беременности

Телеведущая отметила, что чувствует себя плохо, а выглядит прекрасно, что звучит двусмысленно.

«Румяный пэрсик»: Собчак продолжает провоцировать слухи о беременности
Ксения Собчак. Фото: Инстаграм

Ксения Собчак опубликовала в stories Instagram видео, где она жалуется на то, что третий день болеет, но вынуждена работать с высокой температурой:

«По-хорошему надо лежать дома. Чувствую себя нехорошо. А выгляжу неплохо! Как румяный пэрсик!».

Ранее в Сети обсуждали гостевой брак Собчак с Богомоловым, а также её округлившийся живот. Слухи о беременности телезвезды окрепли после того, как она выложила в Instagram видео, на котором дурачится с мужем на пляже на Мальдивах. Константин кладёт на живот Ксении рака-отшельника, а тот убегает.

Комментарии тут же наполнились сообщениями о том, что пара ждёт пополнения в семье. Впрочем многие подписчики скептически отнеслись к этому предположению и напомнили, что Собчак – мастер провокаций.

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«Румяный пэрсик»: Собчак продолжает провоцировать слухи о беременности
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