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Розововолосая Наталья Ветлицкая снова покинула Россию

Хотя всего месяц назад певица объявила о возвращении на сцену.

Розововолосая Наталья Ветлицкая снова покинула Россию
Певица Наталья Ветлицкая. Фото: КП/Жданов Анатолий

Наталья Ветлицкая прославилась в 90-х годах благодаря таким хитам, как «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Лунный кот», «Глаза цвета виски» и другим. За свою жизнь певица четырежды побывала замужем, а последние 15 лет жила в Испании вместе с дочерью Ульяной, которой уже исполнилось 14 лет. Месяц назад 55-летняя Ветлицкая объявила о своём триумфальном возвращении на сцену, ради которого она кардинально сменила имидж – покрасила волосы в розовый цвет, завела аккаунт в Instagram и побывала на программе Андрея Малахова.

Однако вскоре после телеэфиров звезда 90-х вновь вернулась в Испанию, где вероятно и будет работать над шоу «20 Х 2020», которое планирует показать в Москве в Крокус Сити Холл 29 октября 2020 года. Также запланировано запись клипов, новых композиций и гастрольный тур по России.

Известно, что звезда подписала контракт с продюсером Евгением Филькенштейном, который прославился организацией российских концертов Мадонны и Леди Гаги. Вероятно, чтобы подогреть интерес к предстоящим гастролям, в интернет начали просачиваться пикантные детали из личной жизни певицы. Так, стало известно, что самый короткий брак Ветлицкой продлился всего 7 дней. Супруг Евгений Белоусов вернулся домой раньше времени и застал Наталью в постели с другим мужчиной. Интересно, что ни от одного из своих четырёх официальных мужей у певицы нет детей. Кто отец 14-летней дочери Ульяны остаётся загадкой.

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Розововолосая Наталья Ветлицкая снова покинула Россию
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