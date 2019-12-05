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Притяжение есть: Джанабаева под руку с Меладзе появилась на музыкальной премии

Певица развеяла слухи о разладе отношениях с возлюбленным, появившись вместе с ним на вручении премий «Виктория».

Притяжение есть: Джанабаева под руку с Меладзе появилась на музыкальной премии
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. фото: globallookpress.com

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе являются одной из самых закрытых пар отечественного шоу-бизнеса. Они не любят говорить о личной жизни, хотя вместе уже больше 10 лет. Их свадьба состоялась в 2014 году, но роман начался задолго до этого, когда певец еще был женат на первой супруге. Сейчас влюбленные воспитывают двух сыновей и задумываются о еще одном ребенке, но не так давно появилась новая волна слухов о разладе в отношениях Альбины и ее избранника.

Однако один выход в свет развеял все домыслы. 5 декабря в Кремлевском дворце состоялась музыкальная премия «Виктория». Джанабаева появилась на мероприятии в сногсшибательном силуэтном наряде, напоминающем алое платье в пол Джулии Робертс из фильма «Красотка», но только черного цвета. Свой образ артистка дополнила объемными локонами и длинными сережками. За кулисами она появилась под руку с Меладзе.

Корреспондент Teleprogramma.pro находился в гуще событий. Гости премии сразу заметили, что певица и ее возлюбленный светятся от счастья. Они постоянно улыбались, демонстрируя настоящую идиллию. Пообщавшись с коллегами и журналистами, пара скрылась в зале. Валерий был обходительным и не отходил от своей спутницы.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вышли в свет. фото: Кристина Десятова

Отметим, что супруги крайне редко появляются на публике вдвоем. Также премию посетили: Жасмин, Анна Калашникова, Николай Басков и другие знаменитости.

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Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева и Валерий МеладзеВалерий МеладзеЗвездный стильПремия «Виктория-2019»
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Притяжение есть: Джанабаева под руку с Меладзе появилась на музыкальной премии
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