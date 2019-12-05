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«Я человек-груша»: Сябитова пожаловалась на обижающую ее Гузееву

«Я крупная, но и жирнее есть, чем я. И хабалистей», - оправдалась за свои поступки Лариса Гузеева

«Я человек-груша»: Сябитова пожаловалась на обижающую ее Гузееву
Сябитова пожаловалась на постоянные оскорбления от Гузеевой ФОТО: кадр с видео

Роза Сябитова призналась, что чувствует себя грушей для битья. Причем спортивным снарядом пользуется исключительно ее коллега по программе «Давай поженимся». Лариса Гузеева то и дело отпускает в адрес соведущей колкие фразы или откровенно издевается над ней, доводя до слез.

По словам главной свахи страны, острая на язычок актриса бывает очень с ней резка.

«В боксе есть особый снаряд — Человек – груша для бокса….У нас на программе – я человек – груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева», — делится своими горестями сваха.

Короткое видео собрано из разных моментов, которые случались во время съемок программы. Гузеева грубо шутит, передразнивает и даже обзывает 57-летнюю коллегу.

«Глухая тетеря», «я тебя убью», «молчите, подколодные, я разговариваю», —  говорит сваха.

А в свое оправдание признает: «Я крупная, но и жирнее есть, чем я. И хабалистей».

Несмотря на все упреки, отношения между ведущими добрые.

«Я не обижаюсь, потому что она это делает с искренней любовью. И люблю тебя, Ларисочка!», — миролюбиво признает Сябитова.

Тем не менее, в обычной жизни звезды стараются не пересекаться, наверно на этом и держится их дружба, сообщает 5-tv.ru.

«Роза мудрая женщина», — заключают подписчики и советуют Сябитовой набраться терпения.

«Гузеева как троль из мульта. Все видит в искаженном виде», — признают пользователи в комментариях.

Накануне появились слухи о закрытии программы «Давай поженимся!». Сябитова признала, что не может говорить за руководство канала и гарантировать существование шоу в эфире.

«Мы продвигаем YouTube-канал «Давай поженимся!». Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — заявила сваха телеканалу «360».

Лариса Гузеева была более лаконична, комментируя данную новость и послала всех к черту.

 

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«Давай поженимся!»Лариса ГузееваРоза Сябитова
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«Я человек-груша»: Сябитова пожаловалась на обижающую ее Гузееву
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