Егорова раскрыла подробности последних минут жизни Миронова

Татьяна Егорова вновь вспомнила о своем романе с Андреем Мироновым в студии передачи «Прямой эфир». Она рассказала, как познакомилась с ним в Риге и как они влюбились друг в друга на сцене театра. После этого их отношения длились 21 год. Артистка даже посвятила этому книгу.

Татьяна Николаевна призналась, что не знает о том, изменял ей Миронов или нет. «Он меня так любил. Проявления такие были любви, поэтому я не думаю. Может и были, я не знала», — отметила актриса. Она не стала скрывать, что иногда подозревала что-то, но далеко не измену. Влюбленные расстались после того, как в жизни Андрея появилась будущая первая жена, Екатерина Градова. «Мы прожили пять лет в экстазе», — подчеркнула Егорова.

По словам актрисы, она сама решила расстаться с возлюбленным. Егорова при встрече отдала ему ключи от квартиры, где они жили. «Он входит разъяренный. Говорить нечего. Он все знает, я все знаю. Он меня берет за шиворот и ведет меня в коридор, где мужская гримерка. Сам пролез, там стремянка, ремонт был, и меня держит. А я раз — и вырвалась. Я бы не жила. Он меня выкинул бы в окно. Убил, не знаю чем. Он не мог этого перенести. «Как? Меня, Андрея Миронова, Танька Егорова бросила. Не может быть!» Я села и пошло: дергать занавески, буфет двигать, занавески падают, стулья бьются. В итоге он сказался мне оскорбительное слово и выбежал. А через некоторое время сообщили, что он женится на Кате», — вспомнила Егорова.

Она не раз за эфир отметила, что Миронов был недолюбленным с детства. Примечательно, что Татьяна Николаевна увидела вещий сон за день до смерти актера. «На стойке стоит ваза, а в этой вазе диковинные цветы. На них белая бирка. На ней написано: 168 87. Я проснулась и сразу записала это», — отметила артистка. По ее словам, подруга ей объяснила, что нужно ждать чуда. Тогда Егорова отправилась в Ригу выступать на театральной сцене с Андреем, но вскоре она поймала себя на ощущении тревоги.

«Андрей подошел ко мне, руки взял и сжимал, сжимал их. «Танечка, не оставляй маму, если что». Я даже удивлена была. А потом он стоял у входа на сцену. У него было очень напряженное лицо. Он был в другом мире, читал какой-то свиток-приговор. Это было видно. Я была на сцене, когда у него ноги стали заплетаться. Шура его подхватил, отнес, объявила и занавес, что ему плохо. И в последнее секунды его сознания в нем разрывался сосуд, а он посмотрел на меня, и встретились два глаза — синьковые и карие. На этом все кончилось. Там, где мы встретились, на той самой сцене», — рассказала Егорова.

Потом она поняла, что те цифры из сна — это дата смерти Миронова — 16.08.1987.