ЗВЕЗДЫ

«Счастлива, что у меня нет детей»: Егорова не смогла выносить ребенка от Миронова

По словам артистки, ее в то время многие уговаривали сделать аборт и даже толкали локтями в живот.

«Счастлива, что у меня нет детей»: Егорова не смогла выносить ребенка от Миронова
Андрей Миронов. фото: globallookpress.com

Татьяна Егорова несколько лет назад похоронила своего мужа Сергея Шелехова. Она призналась, что именно после этого решила вести жизнь затворника. В кино ее больше сниматься не зовут, поэтому актриса проводит время на даче. В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» женщина вновь вспомнила о своих отношениях с Андреем Мироновым, которые продлились 21 год. Они познакомились на сцене в Риге, а спустя годы там же на ее руках великий актер скоропостижно умер.

Как известно, лишь от первой жены у Миронова есть дочь. Егорова и вовсе не стала мамой. Она призналась, что не жалеет о том, что не родила от ребенка от Андрея.

«Вы знаете, это была такая атмосфера. При этом дети рождаются больные, уроды. Все не хотели! Вы понимаете, так случилось. Я сделала выбор, а бог взял и отнял у меня это все. Значит так надо, надо смириться. Я не страдают от этого», — пояснила артистка.

Андрей Миронов
Егорова заявила, что Миронов был психически болен. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Верочка Васильева уговаривала меня сделать аборт. Татьяна Пельтцер меня в живот локтями толкала. Что-то было страшное. Я оставила, но упала и произошел выкидыш», — рассказала Татьяна Николаевна. Она призналась, что этот выкидыш был не единственный, но в то время все силы актриса бросила на работу в театре. По словам артистки, даже в астрологии ей было предсказано, что у нее не будет детей, либо они будет больными.

«Он (Андрей Миронов) совсем больной был. И психически там все было разрушено с молодых лет. И физически там все было не очень. Знаете, надо знать от кого рожать. Я так сейчас счастлива, что у меня нет детей. Потому что я смотрю на детей своих друзей, и мне тогда страшно. У меня кошка болеет и я уже не в себе», — добавила Егорова.

Егорова так и не стала мамой. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Мироновзвездные историиМария МироноваПрограмма "Прямой эфир"Татьяна Егорова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Счастлива, что у меня нет детей»: Егорова не смогла выносить ребенка от Миронова
Интересно?
Поделись с друзьями: