«Счастлива, что у меня нет детей»: Егорова не смогла выносить ребенка от Миронова

По словам артистки, ее в то время многие уговаривали сделать аборт и даже толкали локтями в живот.

Татьяна Егорова несколько лет назад похоронила своего мужа Сергея Шелехова. Она призналась, что именно после этого решила вести жизнь затворника. В кино ее больше сниматься не зовут, поэтому актриса проводит время на даче. В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» женщина вновь вспомнила о своих отношениях с Андреем Мироновым, которые продлились 21 год. Они познакомились на сцене в Риге, а спустя годы там же на ее руках великий актер скоропостижно умер.

Как известно, лишь от первой жены у Миронова есть дочь. Егорова и вовсе не стала мамой. Она призналась, что не жалеет о том, что не родила от ребенка от Андрея.

«Вы знаете, это была такая атмосфера. При этом дети рождаются больные, уроды. Все не хотели! Вы понимаете, так случилось. Я сделала выбор, а бог взял и отнял у меня это все. Значит так надо, надо смириться. Я не страдают от этого», — пояснила артистка.

«Верочка Васильева уговаривала меня сделать аборт. Татьяна Пельтцер меня в живот локтями толкала. Что-то было страшное. Я оставила, но упала и произошел выкидыш», — рассказала Татьяна Николаевна. Она призналась, что этот выкидыш был не единственный, но в то время все силы актриса бросила на работу в театре. По словам артистки, даже в астрологии ей было предсказано, что у нее не будет детей, либо они будет больными.