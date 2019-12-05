«К психиатру»: экс-возлюбленный Феофилактовой объяснил причину разрыва с девушкой

Новость о расставании звезды «Дома-2» с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа шокировала поклонников, ведь многие были уверены в предстоящей свадьбе.

История любви звезды «Дома-2» и восточного бизнесмена закончилась, так и не успев дойти до финала. Поклонники девушки были уверены, что совсем скоро Евгения Феофилактова наденет белоснежное платье, но жених рассудил, что не готов шагать по жизни с данной спутницей.

Виной всему зависимость участницы телестройки от социальных сетей. Именно в этом упрекнул ее бизнесмен Маджид Гиагиа и дал мудрый совет, который, скорее всего, будет встречен девушкой в штыки.

«Причина расставания — зависимость Жени от соцсетей и жажда славы… Не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в Instagram и заботилась только о жизни в социальных сетях, а не о семье», — объяснил мужчина.

На случай, если экс-возлюбленная решит оспорить его слова или назовет из ложью, Маджид приготовил «скриншоты всех разговоров по этому вопросу».

«Советую ей как можно скорее обратиться к психиатру, потому что в конечном итоге будет страдать она», — подчеркнул Гиагиа в беседе со «СтарХитом».

Евгения пока оставила данный совет без комментариев.

О расставании пары стало известно несколько дней назад. Это оказалось совершенно неожиданно, ведь девушка не сообщала о каких-либо проблемах, а уверяла, что счастлива и даже делилась планами родить ребенка.

«Но сначала надо выйти замуж. Потом через года-полтора — ребенок. Маджид говорил мне, что хочет от меня принцессу», — рассказывала она, отмечая, что семья для нее всегда будет на первом месте.

Ранее звезда отметила, что никакая любовь не заставит ее сменить веру. Но теперь поклонники могут быть спокойны, так как «свадьба века», которую обещал ливанский бизнесмен, так и не состоится, — пишет сайт Актуальные новости.