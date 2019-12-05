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«Давились слезами»: Егорова ухаживала за мамой Миронова после его смерти

Артистка рассказала о своих отношениях с Марией Владимировной.

«Давились слезами»: Егорова ухаживала за мамой Миронова после его смерти
Мария Миронова. фото: globallookpress.com

Татьяна Егорова пять лет жила затворницей, но на днях решилась дать откровенное интервью Андрею Малахову. Она вспомнила о работе в театре «Сатиры» и домогательствах худрука театра Валентина Плучека. Также артистка объяснила, что перестала появляться на публике после смерти мужа. Также у нее на протяжении 21 года были отношения с Андреем Мироновым, о чем она написала целую книгу. В студии передачи женщина вспомнила о знакомстве с актером и развеяла слухи, что ее не принимала его мама Мария Миронова.

По словам Егоровой, они прекрасно общались, ходили в Большой театр и даже встречали вместе Новый год. Но один случай Мария Владимировна запомнила на всю жизнь. «Марья Владимировна вдруг высказывается. Это слово уже скоро будет печатным. „Вы ж*** должны лизать Плучеку“! А там люди известные, интересные, народные артисты. А я сижу, такая вот артистка, еще и года нет как в театре, сижу и выступаю: А я считаю, что ж*** лизать вообще никому не нужно», — рассказала актриса. По ее словам, после этого случая Мария Миронова уже только после смерти сына стала с ней плотно общаться.

Мария Миронова и Татьяна Егорова. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«На 10 лет мы остались вдвоем. Это когда Андрея не стало. Она меня притянула. Она звонила и говорила: „Таня, а что сейчас делаете? Принесите мне пожалуйста лимон и половинку бородинского“. Это постоянная ее любовь. И я приходила», — пояснила Егорова. По ее словам, после этого они постоянно встречали Новый год вместе, отмечали праздники. Она подтвердила, что после смерти Миронова о его матери все забыли. Татьяна Николаевна отметила, что артистке никто не звонил даже из Театра сатиры.

Героиня передачи отметила, что Миронова была сильной и непосредственной женщиной. Она призналась, что назвала ее Эпоха Владимировна. «Мы сидели с ней в обнимку. Давились с ней иногда после кладбища слезами», — вспомнила Егорова.

Егорова рассказала, как Мария Владимировна переживала смерть сына. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
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Тэги:

Андрей МироновМария МироноваМосковский театр СатирыПрограмма "Прямой эфир"Татьяна Егорова
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«Давились слезами»: Егорова ухаживала за мамой Миронова после его смерти
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