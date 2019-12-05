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Егорова вспомнила, как в Театре сатиры актрисы «расплачивались туловищем»

Артистка рассказала, почему в свое время ушла из театра.

Егорова вспомнила, как в Театре сатиры актрисы «расплачивались туловищем»
Татьяна Егорвоа. фото: кадр из фильма

Татьяна Егорова в свое время снялась в десятках кинокартин, включая «Служебный роман». После окончания Щукинского училища она трудилась в театре «Сатиры» и была близка с Андреем Мироновым. Артистка даже написала нашумевшую книгу «Андрея Миронов и я», описав эти отношения, продлившиеся 21 год. На днях впервые за пять лет актриса перестала быть затворницей и дала большое интервью «Андрею Малахову» для передачи «Прямой эфир».

Первым делом телеведущий спросил о том, какие чувства теперь Егорова испытывает к Театру сатиры. Она призналась, что с теплотой вспоминает о любимой сцене, хотя в какой-то момент там все изменилось. Артистка еще в 1999 году заговорила о сексуальных домогательствах, которые происходили в стенах «Сатиры». Она имела в виду режиссера Валентина Плучека, легендарного худрука этого московского театра.

Татьяна Егорова. фото
Егорова рассказала о том, что происходило раньше в стенах театра «Сатиры». Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Плучек сделал из театра большой детдом. Я сначала не могла понять, куда я пришла. И через 10 лет я поняла, надо отсюда лететь, уже все знаешь, надо было расплачиваться туловищем. А там бегали к нему , локтями отталкивали друг друга по очереди артистки. А там надо было ширинки расстегивать, тилибонькать. Он ключи в руках раскручивал и говорил: „Зайди ко мне в кабинет“. Все все знали», — вспомнила Егорова.

По словам Татьяны Николаевны, фавориткой у режиссера одно время была Татьяна Васильева, которая в то время носила фамилию Ицыкович. Актриса в итоге влюбилась в Жорку Мартиросяна и ушла с ним из театра, так как ее Плучек стал ненавидеть. «Издевался над ней. А Андрею как доставалось. Миронову то. Он его невозможно изводил», — рассказала артистка. Плучек скончался в 2002 году на 93-м году жизни.

Плучек, по словам Егоровой, пользовался артистками своего театра. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

 

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Тэги:

Андрей МироновВалентин ПлучекПрограмма "Прямой эфир"Татьяна Егорова
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Егорова вспомнила, как в Театре сатиры актрисы «расплачивались туловищем»
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