ЗВЕЗДЫ

Домработница Алексея Кабанова заявила, что певец три дня удерживал ее в карцере

За причиненный ущерб женщина потребовала компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Домработница Алексея Кабанова заявила, что певец три дня удерживал ее в карцере
Алексей Кабанов. фото: globallookpress.com

Алексей Кабанов является одном из победителей «Фабрики звезд». Он уже несколько лет выступает в составе группы «Корни». В начале года певец оказался в центре скандала. Его преданная поклонница пожаловалась, что артист оскорбляет и унижает ее в соцсетях. После проверки на детекторе лжи он признался, что действительно делал резкие высказывания и извиняться перед девушкой не стал. А на днях певец вновь оказался в студии передачи «На самом деле».

Теперь домработница звезды Елена Федякова предъявила ему более серьезные обвинения. Женщина заявила, что он три дня удерживал ее в карцере, а также поднимал на нее руку и ставил на колени. По словам Елены, артист обзывал ее, называя «жирной коровой». По словам женщины, первые три месяца все было хорошо, а потом все изменилось.

«В человека будто вселился демон. Для него стало системой оскорблять, пинать ведро, сели оно не там стоит, бросал тряпки», — вспомнила Федякова. «Он заставлял извиняться, просил встать на колени и просить прощения», — добавила она.

Кабанов с женой в своем доме. фото: кадр из передачи «На самом деле»

По словам домработницы, не раз Кабанов избивал ее. Она отметила, что боялась об этом рассказывать, так как певец якобы ей угрожал. «Он приказал мне спуститься и пойти в комнату. Но это не комната. В его доме есть специальный карцер с толстой металлической дверью, шумоизоляцией и хорошими замками. Он меня затащил туда и три дня я была там», — заверила Федякова. По ее словам, перед этим в туалете Алексей ударил ее по лицу с правой стороны за то, что она не включила подогрев пола.

Федякова обвинила Кабанова в рукоприкладстве. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Слова домработницы подтвердила Анджелика Жданова, которая работает в доме звезды поваром. Она считает, что обидчик должен заплатить женщине один миллион рублей в качестве компенсации. А сам Кабанов был удивлен таким обвинениям. Он заверил, что не поднимал руку на Елену и не оскорблял ее. Также певец пояснил, что карцера у него дома нет. По его слова за железной дверью находится кладовая и что там есть второй выход.

Эксперты задали несколько вопросов артисту. Выяснилось, что он применял силу к домработнице и мог ее толкнуть. Также выяснилось, что у Федяковой действительно был синяк на лице. Однако полиграф показал, что Кабанов не избивал домработницу и не держал ее взаперти в комнате. Как оказалось, Елена и Анджелика просто хотели оболгать артиста ради денег.

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Алексей Кабановбытовое насилиеПередача "На самом деле"сексизмскандалы в шоу-бизнесе
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Домработница Алексея Кабанова заявила, что певец три дня удерживал ее в карцере
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