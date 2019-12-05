Домработница Алексея Кабанова заявила, что певец три дня удерживал ее в карцере

Алексей Кабанов является одном из победителей «Фабрики звезд». Он уже несколько лет выступает в составе группы «Корни». В начале года певец оказался в центре скандала. Его преданная поклонница пожаловалась, что артист оскорбляет и унижает ее в соцсетях. После проверки на детекторе лжи он признался, что действительно делал резкие высказывания и извиняться перед девушкой не стал. А на днях певец вновь оказался в студии передачи «На самом деле».

Теперь домработница звезды Елена Федякова предъявила ему более серьезные обвинения. Женщина заявила, что он три дня удерживал ее в карцере, а также поднимал на нее руку и ставил на колени. По словам Елены, артист обзывал ее, называя «жирной коровой». По словам женщины, первые три месяца все было хорошо, а потом все изменилось.

«В человека будто вселился демон. Для него стало системой оскорблять, пинать ведро, сели оно не там стоит, бросал тряпки», — вспомнила Федякова. «Он заставлял извиняться, просил встать на колени и просить прощения», — добавила она.

По словам домработницы, не раз Кабанов избивал ее. Она отметила, что боялась об этом рассказывать, так как певец якобы ей угрожал. «Он приказал мне спуститься и пойти в комнату. Но это не комната. В его доме есть специальный карцер с толстой металлической дверью, шумоизоляцией и хорошими замками. Он меня затащил туда и три дня я была там», — заверила Федякова. По ее словам, перед этим в туалете Алексей ударил ее по лицу с правой стороны за то, что она не включила подогрев пола.

Слова домработницы подтвердила Анджелика Жданова, которая работает в доме звезды поваром. Она считает, что обидчик должен заплатить женщине один миллион рублей в качестве компенсации. А сам Кабанов был удивлен таким обвинениям. Он заверил, что не поднимал руку на Елену и не оскорблял ее. Также певец пояснил, что карцера у него дома нет. По его слова за железной дверью находится кладовая и что там есть второй выход.

Эксперты задали несколько вопросов артисту. Выяснилось, что он применял силу к домработнице и мог ее толкнуть. Также выяснилось, что у Федяковой действительно был синяк на лице. Однако полиграф показал, что Кабанов не избивал домработницу и не держал ее взаперти в комнате. Как оказалось, Елена и Анджелика просто хотели оболгать артиста ради денег.