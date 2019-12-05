«Настроение шоколадное»: Галкин запечатлел разговор с сыном на камеру

Максим Галкин не так давно вернулся с гастролей, а Алла Пугачева в последнее время то и дело появляется на публике, участвуя в различных съемках. Однако для артистов на первом месте остаются их дети. Лиза и Гарри Галкины в будущем году пойдут в школу, а пока они занимаются с преподавателями дома. Шестилетняя Лиза уже без труда читает на французском и переводит, а ее брат очень любит мастерить разные вещи. Недавно он сделал уникальную звонницу.

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Как известно, в Москве в первые дни декабря выпал снег, на радость местным жителям. Обрадовался белому покрову и Гарри. В соцсети Галкин опубликовал видео, на котором запечатлел эмоции сына, смотрящего в окно. Между ними произошел трогательный диалог. Как оказалось, мальчик уже считает дни до Нового года, но необычным способом. «Смотри, папочка, белое поле! Белое поле!» — громко сказал наследник, прыгая от радости.

«Зима пришла значит», — констатировал Максим. «Да, и я забыл свою шоколадку съесть. Пошли, папочка. Посмотрим какое декабря уже. А скоро Новый год! А мы сделали календарь по-французски», — ответил Гарри и убежал в другую комнату. он принес красочную шоколадку с датами. Каждый день он съедает кусочек с цифрой, отсчитывая дни до праздника. мальчик не стал скрывать, что рад каждому дню, так как ест вкусный шоколад.

«Настроение вчерашнее, декабрьское, шоколадное. Сразу скажу, что Гарри мне шоколад не предлагает, потому что знает, что я его не люблю», — пояснил Галкин.

Поклонники удивились тому, что шоумен не ест шоколад. Другие были рады видеть эмоции маленького наследника звездной пары. «Папочка — это так мило», «Зима зимой, а шоколадка по расписанию», «Отличный отец», «Крутое у вас окошечко», «Какой прелестный мальчик», — прокомментировали пост подписчики.