ЗВЕЗДЫ

«Настроение шоколадное»: Галкин запечатлел разговор с сыном на камеру

Гарри Галкин обрадовался выпавшему снегу и уже вовсю ожидает наступления Нового года.

«Настроение шоколадное»: Галкин запечатлел разговор с сыном на камеру
Максим Галкин с сыном. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин не так давно вернулся с гастролей, а Алла Пугачева в последнее время то и дело появляется на публике, участвуя в различных съемках. Однако для артистов на первом месте остаются их дети. Лиза и Гарри Галкины в будущем году пойдут в школу, а пока они занимаются с преподавателями дома. Шестилетняя Лиза уже без труда читает на французском и переводит, а ее брат очень любит мастерить разные вещи. Недавно он сделал уникальную звонницу.

Как известно, в Москве в первые дни декабря выпал снег, на радость местным жителям. Обрадовался белому покрову и Гарри. В соцсети Галкин опубликовал видео, на котором запечатлел эмоции сына, смотрящего в окно. Между ними произошел трогательный диалог. Как оказалось, мальчик уже считает дни до Нового года, но необычным способом. «Смотри, папочка, белое поле! Белое поле!» — громко сказал наследник, прыгая от радости.

«Зима пришла значит», — констатировал Максим. «Да, и я забыл свою шоколадку съесть. Пошли, папочка. Посмотрим какое декабря уже. А скоро Новый год! А мы сделали календарь по-французски», — ответил Гарри и убежал в другую комнату. он принес красочную шоколадку с датами. Каждый день он съедает кусочек с цифрой, отсчитывая дни до праздника. мальчик не стал скрывать, что рад каждому дню, так как ест вкусный шоколад.

«Настроение вчерашнее, декабрьское, шоколадное. Сразу скажу, что Гарри мне шоколад не предлагает, потому что знает, что я его не люблю», — пояснил Галкин.

Поклонники удивились тому, что шоумен не ест шоколад. Другие были рады видеть эмоции маленького наследника звездной пары. «Папочка — это так мило», «Зима зимой, а шоколадка по расписанию», «Отличный отец», «Крутое у вас окошечко», «Какой прелестный мальчик», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарри Галкинзвездные семьиМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Настроение шоколадное»: Галкин запечатлел разговор с сыном на камеру
Интересно?
Поделись с друзьями: