Принц Уильям заявил, что королева Елизавета II изменила мужской мир

Во время посещения Лондонской благотворительной организации помощи бездомным, принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в съёмках специального шоу ВВС «A Berry Royal Christmas». Во время беседы с ведущими разговор зашёл о королеве, и герцог Кембриджский выразил восхищение своей бабушкой.

«Моя бабушка стала королевой в очень юном возрасте, когда мир принадлежал мужчинам и ей было трудно что-либо изменить. Но она сделала это! В её уникальном, особенном стиле. Мои бабушка и дед – воплощение государственной службы», – заявил принц Уильям.

Королева Елизавета II унаследовала корону, когда ей был 25 лет. Она стала первым британским монархом, отметившим сапфировый юбилей на троне – 65 лет. В этом году монаршей особе исполнилось 93 года, предает The Sun.

Недавно мы писали, что стала известна секретная неодобрительная фраза королевы Елизаветы.