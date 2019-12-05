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Молодежный образ: похудевшая Пугачева в ассиметричной блузке вызвала фурор

Новые фото Примадонны спровоцировали ажиотаж в Сети.

Молодежный образ: похудевшая Пугачева в ассиметричной блузке вызвала фурор
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

Алла Пугачева в этом году отпраздновала юбилей. В честь 70-летия певица дала два концерта, один из которых вскоре покажут в кинотеатрах по всей стране. Промо фильма-концерта никто не отменял, поэтому Примадонна стала чаще выходить в свет. Не так давно она появилась в студии новостной передачи на Первом канале, а накануне певица вновь оказалась на съемках в телецентре «Останкино». Актер Евгений Бойцов повстречался с ней в студии и сделал совместное фото.

Кадр мгновенно облетел Сеть. На нем Алла Борисовна позирует в черной удлиненной блузке ассиметричного кроя и юбке до колен, которая подчеркнула ее постройневшую фигуру. Образ в стиле total-black завершили темные колготки, кружевные митенки и крупное колье. Также артистка сделала объемную прическу и сделала броский макияж. Визажисты выделили ее глаза темными тенями, а губы выделили алой помадой. Скулы Пугачевой были подчеркнуты красными румянами. У нее также был сделан алый маникюр на длинных ногтях.

Ухоженная и похудевшая артистка вызвала ажиотаж в Сети. «С гениальной, шикарной и неповторимой Аллой Борисовной!!!» — написал Бойцов. А поклонники стали обсуждать молодежный образ знаменитости. Многие отметили, что Алла Борисовна потрясающе выглядит. «Счастливчик! Фото с великой певицей!», «Она так и останется звездой первой величины, гениальной певицей, мегазвездой», «Красотка! Королева! И просто женщина загадка», «Классная певица, отличная мамочка, шикарная женщина», «Похудели сильно», «Молодец Аллочка так держать, отлично выглядишь», «Куколка наша», — стали писать пользователи.

Напомним, что ране Пугачева появилась в Кремле на концерте группы Стаса Намина «Цветы». Тогда певица мельком пообщалась с журналистами, но они успели снять звезду. Без грима Примадонна показалась поклонником сильно постаревшей. Однако они предположили, что другие снимки артистки подвергались обработке в фотошопе, поэтому казалось, что певица сильно изменилась.

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Молодежный образ: похудевшая Пугачева в ассиметричной блузке вызвала фурор
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