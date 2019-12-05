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«Значит, на другую конференцию поедет Харламов?»: Медведев подшутил над Батрутдиновым

Встречу с премьер-министром России шоумен канала ТНТ сам начал с иронии, но и получил юмор в ответ.

«Значит, на другую конференцию поедет Харламов?»: Медведев подшутил над Батрутдиновым
Тимур Батрутдинов. Фото: Вислов Иван/Архив "КП"

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провел традиционную ежегодную встречу с представителями российских телеканалов «Разговор с Дмитрием Медведевым», в ходе которой подвел итоги работы правительства страны и прокомментировал самые знаковые события прошедшего года. Помимо основных телеканалов первой пятерки, в этом году на встрече были представлены и развлекательные каналы. Представителем ТНТ был шоумен и актер Тимур Батрутдинов, ему удалось и насмешить премьер-министра, и поговорить на важную тему.

Тимур начал с очень смелой шутки, он сравнил дуэт из Путина и Медведева с дуэтом Харламова и Батрутдинова, при этом заметил, что он как раз обычно играет вторую роль, также как и премьер-министр. А вопрос получился серьезный, о борьбе за зрителей между интернетом и телевидением, шоумен спросил, кто в этом сражении выигрывает и с иронией уточнил, «почему интернет»?

Дмитрий Медведев на шутку не обиделся и даже поддержал ее, с улыбкой заметив, что раз уж Батрутдинов здесь, «Значит на другую конференцию поедет Харламов?»

Речь шла, разумеется, о ежегодной встрече с Владимиром Путиным.

На вопрос шоумена премьер-министр ответил, что телевидение очень важно, ведь его глубина проникновения заметно выше, чем у интернета. Однако по части мобильности и целевой аудитории у интернета конкурентов нет. Но ответственность у СМИ особенная, поэтому новости в СМИ, как и на телевидении — проверенные. С интернетом все иначе, там верификация стремится к нулю. По словам Медведева, важна и та, и другая среда, но он больше использует интернет, так как в гаджете проще узнать последние новости.

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Тэги:

"Разговор с Дмитрием Медведевым"Дмитрий МедведевТимур БатрутдиновТНТ
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«Значит, на другую конференцию поедет Харламов?»: Медведев подшутил над Батрутдиновым
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