Регина Тодоренко отметила годовщину сына пикантной фотографией

В Instagram-аккаунте телеведущей Регины Тодоренко появилась фотография, на которой звезда кормит грудью годовалого сына по имени Майкл. Этим снимком супруга Влада Топалова поздравляет сына с днём рождения и признаётся, что счастлива быть мамой.

«#сДнемРождения всю нашу большую семью )

Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша…..

Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека)

Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас , будь сильнее и успешнее , просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!». — написала телеведущая в соцсети.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелали мальчику здоровья, отметили, что Регина очень хорошо выглядит, а также удивились, что прошёл уже целый год:

«С днем рождения Вашего сынулю, пусть растет здоровым и счастливым!!! У меня сегодня у сынули тоже день рождения! Знак зодиака огонь, держитесь родители!», «Регина, какая ты красивая тут», «С первой годовщиной! Растите большими и здоровыми», «В смысле уже год прошёл??!!».

Напомним, недавно 29-летняя Регина Тодоренко получила премию «Женщина года» по версии журнала Glamour. Сына Майкла телеведущая воспитывает вместе с 33-летним певцом Владом Топаловым. Звёздная пара поженилась в октябре 2018 года.