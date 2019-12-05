ЗВЕЗДЫ

«Не блогер, а хайпожор»: Бородина высказалась о скандале в своем салоне красоты

Недавно клиентка обвинила мастера бьюти-студии телеведущей в плохом обслуживании.

«Не блогер, а хайпожор»: Бородина высказалась о скандале в своем салоне красоты
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина является не только ведущей шоу «Дом-2». Также она владеет салоном красоты и получает приличный доход от рекламных постов в Instagram. Телеведущая живет на широкую ногу и не скрывает этого. Но недавно в ее салоне произошел неприятный инцидент. Одна из клиенток оставила негативный отзыв о салоне на своей странице в социальной сети. Она была возмущена тем, что мастер использовал грязные инструменты, на которых были чужие волосы. Более того, девушке не разрешили вести съемку и прогнали из салона.

Накануне Бородина решила пообщаться с подписчиками и ей не удалось избежать вопросов об этом скандальном случае.

«И так будет с каждым! Если вы, блогеры х******, хотите пиара за мой счет, то у вас это не получится. Приходить, делать укладки, а потом специально растрепать волосы и писать, что у меня плохо, поднимая себе рейтинг таким образом!», — высказалась телеведущая.

Она добавила, что хорошо относится к блогерам, которые делятся полезной информацией и которые действительно талантливы. А вот те, кто ищут славы за счет того, что поливают грязью других, звезде категорически не нравятся.

фото: instagram.com/borodylia/

«Если съемка запрещена, то мы аккуратно об этом сообщаем нашему клиенту, если он переходит грани. Делаем скидку и просим больше не снимать. А они выставляют это так, что их выгнали с позором, так вот это наглое вранье! Поэтому это не блогер, а хайпожор», — добавила Бородина.

Поклонники на этом не успокоились. Они заверили, что любой человек имеет право снимать в общественном месте. Но и тут телеведущая нашла, что ответить. Она опубликовала пункты из Конституции, где также есть закон о защите частной жизни. Ксения пояснила, что если мастер ее салоне не хочет, чтобы его снимали, то имеет право потребовать, чтобы этого не делали. На этом девушка попросила закрыть тему, заверив, что ей и так было уделено слишком много внимания.

фото: instagram.com/borodylia/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения БородинаКсения Бородина последние новостиНовости googleскандалы в шоу-бизнесеХайпожор
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не блогер, а хайпожор»: Бородина высказалась о скандале в своем салоне красоты
Интересно?
Поделись с друзьями: