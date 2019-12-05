«Не блогер, а хайпожор»: Бородина высказалась о скандале в своем салоне красоты

Ксения Бородина является не только ведущей шоу «Дом-2». Также она владеет салоном красоты и получает приличный доход от рекламных постов в Instagram. Телеведущая живет на широкую ногу и не скрывает этого. Но недавно в ее салоне произошел неприятный инцидент. Одна из клиенток оставила негативный отзыв о салоне на своей странице в социальной сети. Она была возмущена тем, что мастер использовал грязные инструменты, на которых были чужие волосы. Более того, девушке не разрешили вести съемку и прогнали из салона.

Накануне Бородина решила пообщаться с подписчиками и ей не удалось избежать вопросов об этом скандальном случае.

«И так будет с каждым! Если вы, блогеры х******, хотите пиара за мой счет, то у вас это не получится. Приходить, делать укладки, а потом специально растрепать волосы и писать, что у меня плохо, поднимая себе рейтинг таким образом!», — высказалась телеведущая.

Она добавила, что хорошо относится к блогерам, которые делятся полезной информацией и которые действительно талантливы. А вот те, кто ищут славы за счет того, что поливают грязью других, звезде категорически не нравятся.

«Если съемка запрещена, то мы аккуратно об этом сообщаем нашему клиенту, если он переходит грани. Делаем скидку и просим больше не снимать. А они выставляют это так, что их выгнали с позором, так вот это наглое вранье! Поэтому это не блогер, а хайпожор», — добавила Бородина.

Поклонники на этом не успокоились. Они заверили, что любой человек имеет право снимать в общественном месте. Но и тут телеведущая нашла, что ответить. Она опубликовала пункты из Конституции, где также есть закон о защите частной жизни. Ксения пояснила, что если мастер ее салоне не хочет, чтобы его снимали, то имеет право потребовать, чтобы этого не делали. На этом девушка попросила закрыть тему, заверив, что ей и так было уделено слишком много внимания.