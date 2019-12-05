«Поженились для галочки»: таролог Кинжинов предсказал, чем закончится гостевой брак Собчак

Финалист «Битвы экстрасенсов» не сомневается, что Константин Богомолов женился по любви, но назвать этот брак полноценным он не смог.

Ксения Собчак в начале года развелась с Максимом Виторганом и уже в сентябре сыграла пышную свадьбу с новым избранником Константином Богомоловым. Многие гости, присутствовавшие на торжестве, заверяли, что по их щекам текли слезы, так трогательно молодожены смотрелись вместе. Вскоре телеведущая объявила, что строит новый особняк, где будут две детские комнаты: для сына Платона и будущего ребенка.

Однако мама Ксении, Людмила Нарусова, в интервью проговорилась, что сейчас ее дочь живет раздельно с мужем. Телеведущая с наследником и нянями живет в своем доме, а Богомолов по-прежнему обитает на съемной квартире. Эта информация вызвала резонанс в обществе. Многие артисты признались, что не смогли бы жить в гостевом браке. Сама Собчак комментировать произошедшее не стала. «Доказывать, что мы живем вместе — глупо как-то», — отметила она в своем телеграм-канале. А специально для портала Teleprogramma.pro Александр Кинжинов, финалист «Битвы экстрасенсов», таролог, попытался увидеть, что происходит в этой паре.

«Гостевым браком, как его часто называют в прессе, этот брак будет не долго. Вероятнее всего, молодожены съедутся уже грядущей весной. Но полноценным этот брак можно будет назвать с большой натяжкой. Скорее это будет брак «для галочки», что называется вышла замуж (женился), ибо пора, время пришло», — высказался экстрасенс.

Несмотря на все нюансы, Кинжинов отметил, что в союзе присутствует любовь. Более того, больше официально Собчак в брак уже не вступит.