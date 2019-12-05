Сын Ирены Понарошку сделал первые шаги без отца

«Второй пошел!» — так Ирена Понарошку сообщила своим поклонникам о радостном событии в своей жизни. Ее малыш Теодор научился ходить. Умилительные кадры ведущая выложила в своем личном блоге.

По традиции Ирена не стала показывать лица мальчика. Все фотографии и видеокадры с годовалым Тео сделаны либо сзади, либо сбоку. А вот старшего Серафима ведущая уже не боится демонстрировать. Как отреагировал на первые успехи младшего сына отец детей Александр Глухов, известный как DJ List, неизвестно. Пара в сентябре объявила о разводе. Мужчина тогда с болью сообщил в своем блоге, что жена поступила предательски, подав заявление в суд. И теперь он разочарован в любви и во всех женщинах сразу.

Что повлияло на решение Ирены, непонятно. Александр утверждал, что был отличным отцом для своих детей и любящим мужем. А вот звезда еще летом этого года жаловалась, что супруг ее жутко раздражает. Возможно, просто не сошлись характерами.