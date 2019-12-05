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«Всегда была плоской, как доска»: Йовович порадовалась увеличенной при беременности груди

43-летняя актриса ждет рождения третьего ребенка.

«Всегда была плоской, как доска»: Йовович порадовалась увеличенной при беременности груди
Мила Йовович. Фото https://www.instagram.com/millajovovich/

43-летняя Мила Йовович беременна уже в третий раз, звезда кино на девятом месяце. Она успела похвастаться, что ожидает появления девочки. Это будет уже третья дочь у любимицы публики.

Она воспитывает 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл. Наследницы появились на свет в третьем браке Милы с режиссером Полом Андерсоном. До счастливого союза она была замужем за актером Шоном Эндрюсом, прожив с ним всего один месяц 2012-го. А потом за режиссером Люком Бессоном, выдержав уже два года (с 1997-го по 1999-й).

К третьему браку звезда подошла уже более вдумчиво. Прежде чем расписаться с Андерсоном, она встречалась с ним 7 лет, в итоге свадьбу сыграли в 2009 году уже с двухгодовалой Эвой на руках.

Йовович призналась, что все ее беременности были сумасшедшими. Она всегда страшно переживала за ребенка, в этот раз – тоже. Возможно, страх у актрисы появился из-за того, что в 2017 году Мила пережила экстренный аборт, проносив малыша под сердцем 4,5 месяца.

Плюс, который она видит в нынешней беременности, – это выросшая грудь.

«Моя мамская грудь вернулась! Это очень приятно для девушки, которая всегда была плоской, как доска, поэтому я наслаждаюсь тем, что у меня имеется», — написала звезда в своем блоге.

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беременностьЛюк БессонМила ЙововичМилла Йовович
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«Всегда была плоской, как доска»: Йовович порадовалась увеличенной при беременности груди
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