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«Я на 22 неделе беременности»: экс-«Ранетка» Огурцова призналась, что вышла замуж обманом

Чтобы расписаться с любимым, ей пришлось симулировать свое «интересное положение».

«Я на 22 неделе беременности»: экс-«Ранетка» Огурцова призналась, что вышла замуж обманом
Женя Огурцова. Фото https://www.instagram.com/ogyrtsova_official/

Бывшая «Ранетка» Женя Огурцова рассказала, как обманула сотрудников ЗАГСа, чтобы выйти замуж. Для этого ей пришлось симулировать приличный срок беременности.

Девушка оформила отношения совсем недавно – в конце ноября. И это уже третий брак 30-летней певицы и блогера. Свой последний брак с мужчиной по имени Николай (ничего более она не рассказывает о нем), звезда зарегистрировала уже через полгода после развода со вторым супругом дизайнером Анатолием Рамоновым.

Известно, что мужчина бросил ее, неожиданно собрав вещи. Девушка также рассказывала, что он присылал ей странные послания с угрозами. Но потом отношения между бывшими супругами наладились, тем более, что у них есть общий ребенок – двухлетний сынок по имени Марк.

Дата последней регистрации брака Огурцовой была назначена на 26 ноября, однако девушка как-то ошиблась с документами. Переносить церемонию Женя ни за что не желала. Она даже попыталась подкупить сотрудников ЗАГСа, но ничего не получилось.

Поэтому певица решила прикинуться беременной, причем на последних сроках – а иначе не распишут. Купить соответствующую справку не составило труда. Подложный живот звезда соорудила себе из нескольких вещей и скотча. Женя призналась, что ей было жутко страшно, однако номер удался – ребят расписали.

«Но повторять не советую – трюк выполнен профессионалами», — все-таки отметила Огурцова.

Свои признания девушка излила в личном блоге, сделав посту интригующее название: «Я на 22 неделе беременности». ⠀

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«Я на 22 неделе беременности»: экс-«Ранетка» Огурцова призналась, что вышла замуж обманом
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