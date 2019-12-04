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«Похудеть сложно!»: невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил

И сказала, что жалеет о тех советах по похудению, что безумно раздавала окружающим.

«Похудеть сложно!»: невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
Джейсона Стэтхэма и Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: globallookpress

32-летняя модель Роза Хантингтон-Уайтли в июне 2017-го родила сына своему жениху, актеру Джейсону Стэтхэму. Мальчика назвали Джек, а молодая мама только недавно призналась, какие эмоции переживала в тот период.

«К шестому месяцу беременности мой вес вышел из-под контроля. Последние недели перед родами я шаталась по дому обнаженной, потому что одежда на меня не налезала. А то, что я могла натянуть, выглядело ужасно. Когда я родила, то обнаружила, что набрала 25 лишних килограммов. Сначала я решила, что легко их сброшу — похожу в спортзал и готово. Но не тут-то было. Вес не уходил, я чувствовала себя измученной и униженной», — вспоминает девушка.

Путь к похудению был нелегким. По словам модели, ей все время хотелось есть и спортзал не помогал. Когда сыну исполнилось полгода, Рози перестала кормить грудью, села на жесткую диету и в концов концов вернулась к прежней форме. Но на это ушел год.

«Раньше я была уверена, что похудеть – легко. И раздавала банальные советы направо и налево. Побывав на месте женщины, которая борется с лишним весом, я все поняла», — рассказала Хантингтон изданию DailyMail и заверила, что теперь не станет никого осуждать.

Teleprogramma.Pro тоже советует не слушать советы знаменитых людей, а обращаться за помощью к врачам-специалистам.

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«Похудеть сложно!»: невеста Джейсона Стэтхэма призналась, что лишний вес ее измучил
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