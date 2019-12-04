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«Я бы так не смог»: Пригожин прокомментировал брак Собчак и Богомолова

По мнению продюсера, супруги должны жить вместе.

«Я бы так не смог»: Пригожин прокомментировал брак Собчак и Богомолова
Иосиф Пригожин в браке с Валерией уже 16 лет. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Teleprogramma.pro обзвонила звезд российского шоу-бизнеса с вопросом о том, как они относятся к особой форме брака, которая сейчас наблюдается у Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Напомним, мать скандальной телеведущей в интервью отметила, что ее дочь и зять живут раздельно. Странно было бы предположить, что в огромной квартире Ксении не нашлось уголка для мужа. Поэтому журналисты решили, что это новое веяние в институте семьи — гостевой брак, когда супруг не живут вместе, а ходят друг к другу в гости.

Известный семьянин Иосиф Пригожин не стал критиковать Собчак, но подобного поведения не понял.

«У каждого свой формат отношений, но лично я бы так не смог, — отметил продюсер и супруг певицы Валерии. — Я люблю чувствовать любимого человека рядом, и мне совсем не нужно отдыхать».

Он добавил, что живет со своей возлюбленной уже 16 лет и за это время у них не было времени скучать друг от друга и разбегаться, чтобы отдохнуть. У пары всегда много дел — и личных, и рабочих. «Ломать комедию» просто некогда.

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«Я бы так не смог»: Пригожин прокомментировал брак Собчак и Богомолова
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