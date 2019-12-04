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37-летнюю Лободу заподозрили в третьей беременности из-за слов дочки

На днях певица дала повод думать, что скоро у ее наследниц может появиться братик или сестренка.

37-летнюю Лободу заподозрили в третьей беременности из-за слов дочки
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

Светлана Лобода в прошлом году стала мамой во второй раз. теперь она воспитывает не только восьмилетнюю Евангелину, но и малышку Тильду. Если отцом старшей девочки является танцор Андрей Царь, то имя папы второго ребенка звезда скрывает. Однако уже давно ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Время от времени артистка подогревает слухи о романе с ним.

А не так давно Лобода перебирала архивы и делилась снимками, на которых запечатлена беременной. Это насторожило ее фанатов. А новое видео навело их на мысли, что певица беременна в третий раз.

В кадре девушка ласково обнимает старшую дочь, которая говорит, что хочет маленького братика. «Так, тихо!» — осекает ее Светлана и закончила снимать ролик. «Ой, мама, ой», — так подписала видео артистка.

Поклонники стали активно обсуждать увиденное. Многие поддержали Евангелину и стали писать, что Лободе действительно стоит родить еще одного малыша. «Да мы только „за“! Сестренка есть, теперь братика ждет», «Вам ребёнок намекает открытым текстом», «Мы все требуем братика», — стали писать пользователи Сети.

Однако появилась и еще одна версия. Некоторые фанаты предположили, что беременна не Лобода, а ее сестра, которая минувшим летом вышла замуж. Пока певица предпочитает отмалчиваться и не комментирует слухи. Напомним, что артистка часто видится с Тиллем. Он то приезжает в Россию, то сама звезда приезжает к нему в Германию. А недавно она снялась в клипе группы Rammstein, фронтменом которой является Линдеманн. Многие считают, что это не совпадение.

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37-летнюю Лободу заподозрили в третьей беременности из-за слов дочки
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