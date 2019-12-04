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Стала известна секретная неодобрительная фраза королевы Елизаветы II

93-летняя монархиня всегда сохраняет вежливое достоинство.

Стала известна секретная неодобрительная фраза королевы Елизаветы II
93-летняя королева Елизавета II. Фото: http://www.globallookpress.com/

Автор книги о британской королеве Елизавете II Карен Долби рассказала журналистам, какие тайные знаки использует Ее Величество, чтобы выразить свое несогласие или неодобрение.

«Королева стремится избегать прямой конфронтации и всегда сохранять вежливое достоинство. Поэтому она крайне редко выражает открытое несогласие с кем-либо. Для этого у нее есть более тонкие методы. Если Елизавета II произносит фразы «о, действительно», «это увлекательно» или «весьма захватывающе» – это может означать неудовольствие сложившейся ситуацией.

Но чтобы определить наверняка, нужно также смотреть на интонацию и длительность паузы между словами. Понять, согласна королева с собеседником или нет, можно внимательно понаблюдать за взглядом, который она на него бросает» – сообщила эксперт изданию TheSun.

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Стала известна секретная неодобрительная фраза королевы Елизаветы II
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