ЗВЕЗДЫ

«Нет эффекта бетонированного лица»: косметолог оценила внешность 41-летней Климовой

Татьяна Брызгалина не сомневается: услугами косметолога бывшая жена Гелы Месхи пользуется деликатно.

«Нет эффекта бетонированного лица»: косметолог оценила внешность 41-летней Климовой
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Климова трижды была замужем и от каждого брака у знаменитости подрастают детей. 17-летнюю дочку Елизавету актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова. Экс-возлюбленный знаменитости живет вместе с Еленой Бирюковой, пара воспитывает общую дочь Аглаю. Сама Климова не только сохранила с бывшим мужем дружеские отношения. Она также смогла поладить с его нынешней избранницей.

В союзе с Игорем Петренко на свет появилось двое детей. Екатерина не препятствует сыновьям: тринадцатилетнему Матвею и одиннадцатилетнему Корнею общаться с отцом. После расставания с Климовой 42-летний актер женился на Кристине Бродской, которая родила от него троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву.

Свою младшую наследницу Беллу Екатерина подарила Геле Месхи. О разводе супругов стало известно летом. Звездная пара не смогла сохранить брак даже ради общего ребенка. Малышке в сентябре исполнилось четыре годика. Климова активно снимается в кино, гастролирует и играет в театре. Несмотря на занятость, актрисе удается найти время и на себя.

Так, в интервью Teleprogramma.pro косметолог Татьяна Брызгалина подметила, что даже не сомневается в том, что Екатерина знает, что такое салонный уход. По словам эксперта в сфере красоты, у актрисы откорректированные губы — очень красивые и аккуратные. Специалист напомнила о существование такого термина, как baby face. Он применим к женщинам с детскими чертами лица.

«За это, спасибо можно сказать маме с папой и матушке природе. А наша героиня, как раз-таки яркий тому пример. Шикарная генетика! Сама по себе она очень красивая женщина. Но услугами косметолога Екатерина пользуется однозначно», — отметила Брызгалина.

По словам эксперта в сфере красоты, и без фотошопа видно, что у Климовой «великолепная кожа». Елена уверена, что актриса не афиширует все секреты по уходу за лицом. Однако профессионалу видно, что все процедуры были применены весьма корректно.

«Все же с морщинками лобной зоны и вокруг глаз можно бороться деликатно. Современные препараты позволяют оставить мимику живой, переводя мышцы из гипертонуса в норму-тонус. Нет этого бетонированного лица от инъекций прошлых поколений», — экспертно резюмировала косметолог, оценив состояние кожи лица Климовой.

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«Нет эффекта бетонированного лица»: косметолог оценила внешность 41-летней Климовой
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