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Малефисенте не до парней: Анджелину Джоли заподозрили в романе с женщиной

Якобы ее новым романтическим интересом стала бывшая девушка Мэрилина Мэнсона.

Малефисенте не до парней: Анджелину Джоли заподозрили в романе с женщиной
Анджелина Джоли ранее заявила, что она бисексуалка. Фото: globallookpress.com

После долгого развода Аджелины Джоли и Брэда Питта западная желтая пресса активно принялась искать, с кем теперь встречается звезда «Лары Крофт» и «Малефисенты». Назывались имена Джареда Лето, Тома Хиддлстона и даже Киану Ривза.

Но когда все эти предположения не нашли четкого подтверждения, журналисты стали копать в другую сторону. Джоли ведь заявляла ранее о своей бисексуальности. И вот в прессе появилась информация о том, что звезда встречается с другой актрисой.

Таблоид Woman’s Day со ссылкой на анонимный источник сообщил, что у 44-летней Анджелины тайный роман с женщиной — 32-летней звездой сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд. Она также играла в сериале «Настоящая кровь» и в фильме «Рестлер», а еще известна тем, что встречалась и была помолвлена с мрачным музыкантом Мэрилином Мэнсоном. В 2011 году она тоже объявила себя бисексуалкой.

Издание пишет, что у обеих актрис большой опыт в личных отношениях, они смело экспериментировали и с мужчинами, и с женщинами. Якобы Эван нравится Анджелине не только внешне, но и как личность.

Напомним, что этот роман может оказаться только слухом. Но вдруг правда, что Джоли надоели парни и она переключилась на девочек?

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Анджелина Джолибисексуальностьголливудские актрисыНовости googleроманы звезд
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Малефисенте не до парней: Анджелину Джоли заподозрили в романе с женщиной
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