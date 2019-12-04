Малефисенте не до парней: Анджелину Джоли заподозрили в романе с женщиной

После долгого развода Аджелины Джоли и Брэда Питта западная желтая пресса активно принялась искать, с кем теперь встречается звезда «Лары Крофт» и «Малефисенты». Назывались имена Джареда Лето, Тома Хиддлстона и даже Киану Ривза.

Но когда все эти предположения не нашли четкого подтверждения, журналисты стали копать в другую сторону. Джоли ведь заявляла ранее о своей бисексуальности. И вот в прессе появилась информация о том, что звезда встречается с другой актрисой.

Таблоид Woman’s Day со ссылкой на анонимный источник сообщил, что у 44-летней Анджелины тайный роман с женщиной — 32-летней звездой сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд. Она также играла в сериале «Настоящая кровь» и в фильме «Рестлер», а еще известна тем, что встречалась и была помолвлена с мрачным музыкантом Мэрилином Мэнсоном. В 2011 году она тоже объявила себя бисексуалкой.

Издание пишет, что у обеих актрис большой опыт в личных отношениях, они смело экспериментировали и с мужчинами, и с женщинами. Якобы Эван нравится Анджелине не только внешне, но и как личность.

Напомним, что этот роман может оказаться только слухом. Но вдруг правда, что Джоли надоели парни и она переключилась на девочек?