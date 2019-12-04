Возлюбленная актера Михаила Дорожкина выдавала сына подруги за своего

46-летний Михаил Дорожкин снялся в десятках кинолент. Его прославили сериалы «Игра на выбывание» и «Разведчицы». А вот счастья в личной жизни харизматичный мужчина до сих пор не обрел. Полгода он встречается с 30-летней Розой Сардаровой. У девушки есть 11-летний сын Николай. Актера это не смущало. Более того, он без раздумий дал возлюбленной 800 тысяч рублей на оплату кружков для ребенка. Но недавно звезда кино увидел справку, в которой значилось, что Роза никогда не была беременна. Это его смутило.

Дорожкин вызвал свою возлюбленную на детектор лжи. О своих тревогах он рассказал в передаче «На самом деле». Актер рассказал, что много времени проводил с девушкой и ее наследником, но жить вместе Роза отказалась. «Школу, кружки, английский язык, плавание и какие-то вещи я оплачивал. За последние три месяца я потратил 800 тысяч рублей», — признался Михаил. Он отметил, что в последнее время у него не получается провести время с мальчиком. Даже дома порой ребенка нет.

Артиста также насторожила, что штампа в паспорте у девушки нет. Хотя она утверждала, что состояла в браке с биологическим отцом своего сына. Больше всего Дорожкина смущает, что в медицинских документах никакая беременность не значится. Когда сама Роза появилась в студии, то заверила, что Николай ее сын. Вскоре девушка перешла на повышенные тона. Она стала утверждать, что мальчик постоянно находится на занятиях, поэтому актер его редко видит.

Эксперты пообщались с героиней. Они выяснили, что она не знает, когда у ее сына начинаются занятия в школе и сколько точно стоят его занятия иностранными языками, танцами и борьбой. Детектор лжи показал, что мальчик, на самом деле, ходит только на хип-хоп, а остальные занятия вымышленные. После этого ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты тайного ДНК-теста. Экспертиза показала, что Николай не сын Розы. Выяснилось, что девушка выдавала ребенка близкой подруги за своего. Более того, она не в первый раз вытягивает деньги из мужчин, прикрываясь малышом.