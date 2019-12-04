ЗВЕЗДЫ

Корчевников подарил ставшей многодетной матерью Слуцкой мерную икону

Буквально месяц назад прославленная фигуристка родила дочь Киру.

Корчевников подарил ставшей многодетной матерью Слуцкой мерную икону
Корчевников подарил Слуцкой мерную икону/http://globallookpress.com/

Телеведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников подарил гостье своей студии двукратному призеру Олимпийских игр по фигурному катанию Ирине Слуцкой мерную икону. В Древней Руси ее создавали ко дню крещения ребенка. Ведущий сделал это после того, как звезда рассказала о рождении дочери в своей семье. В прошлом году фигуристка вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, а месяц назад подарила ему ребенка. Девочку назвали Кирой. Таким образом она стала многодетной матерью. От первого брака у нее, как известно, сын и дочь.

Борис Корчевников и Ирина Слуцкая. Фото
Слуцкая получила в подарок мерную икону от Корчевникова/Кадр из программы «Судьба человека»

«Да. Теперь это уже не секрет. Я родила. Я стала мамой в третий раз. И три врача меня вели на протяжении беременности. Я родила дочку. Мы назвали с мужем ее Кирой. Кира Алексеевна», — сказала она.

После этого признания Корчевников принес в студию мерную икону, которая высотой около пятидесяти сантиметров. Именно такой рост сейчас и у малышки.

«Очень боялась. Все-таки мне уже сорок лет. Поэтому долго молчала. Это все было со мной. Все произошло. Все хорошо. Ребенок растет, щечки наедает. Могу смело об этом говорить. И похожа она на папу», — заметила прославленная фигуристка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ГовыринБорис КорчевниковИрина СлуцкаяКира ГовыринаПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Корчевников подарил ставшей многодетной матерью Слуцкой мерную икону
Интересно?
Поделись с друзьями: