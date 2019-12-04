Корчевников подарил ставшей многодетной матерью Слуцкой мерную икону

Телеведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников подарил гостье своей студии двукратному призеру Олимпийских игр по фигурному катанию Ирине Слуцкой мерную икону. В Древней Руси ее создавали ко дню крещения ребенка. Ведущий сделал это после того, как звезда рассказала о рождении дочери в своей семье. В прошлом году фигуристка вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, а месяц назад подарила ему ребенка. Девочку назвали Кирой. Таким образом она стала многодетной матерью. От первого брака у нее, как известно, сын и дочь.

«Да. Теперь это уже не секрет. Я родила. Я стала мамой в третий раз. И три врача меня вели на протяжении беременности. Я родила дочку. Мы назвали с мужем ее Кирой. Кира Алексеевна», — сказала она.

После этого признания Корчевников принес в студию мерную икону, которая высотой около пятидесяти сантиметров. Именно такой рост сейчас и у малышки.

«Очень боялась. Все-таки мне уже сорок лет. Поэтому долго молчала. Это все было со мной. Все произошло. Все хорошо. Ребенок растет, щечки наедает. Могу смело об этом говорить. И похожа она на папу», — заметила прославленная фигуристка.