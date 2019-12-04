Лопырева в платье миди и бриллиантах стала главной звездой светского раута

Виктория Лопырева в этом году стала мамой. Теперь она воспитывает сына Марка Лео со своим возлюбленным Игорем Булатовым. Однако новый статус не сильно повлиял на жизнь модели. Она продолжает много путешествовать и сниматься для разных проектов. А на днях девушка подтвердила, что стала невестой. Теперь она готовится к свадьбе и уже успела примерить несколько белых платьев. Наследнику знаменитости уже девять месяцев, но она не боится оставлять его на близких и нянь.

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Так накануне Виктория решила выйти в свет. За один вечер она посетила несколько светских мероприятий. Для начала модель отправилась на премию, где ей вручили награду за отличный вкус. Блондинку отметили как Style woman («Стильную женщину»). И она сразу оправдала такое звание. Лопырева предстала в приталенном платье миди небесно-голубого цвета. Образ дополнили бриллианты. На шее девушки красовалось тройное колье, а в ушах сверкали крупные серьги.

Наряд подчеркнул стройную фигуру Виктории, а макияж выделил ее глаза и губы. Волосы модель предпочла оставить распущенными, сделав голливудские локоны. Лакированные туфли на шпильке завершили образ.

«Скажу честно — эта награда особенно приятна, потому что в моей жизни было много наград, ну очень много — не буду скрывать. Моя самая главная награда — быть мамой нашего сына Марка Лионеля. Я безумно счастлива, спасибо большое!», — произнесла речь Лопырева.

После этого модель покинула премию и отправилась уже в другое место в центр Москвы в Novikov School, где поужинала в приятной компании. Напомним, что не так давно блондинка ответила на критику со стороны Андрея Малахова, который отвернулся от девушки после того, как она закрутила роман с Булатовым. Дело в том, что телеведущий дружит с бывшей женой бизнесмена Татой Карапетян. Он был шокирован, когда узнал, что Виктория увела чужого мужчину. Светская львица в ответ заявила, что ведущий шоу «Прямой эфир» всю жизнь «роется» в чужом белье.