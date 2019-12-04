Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике

Тимати не так давно стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира 16 октября. Также у рэпера есть дочка Алиса от бывшей пассии Алены Шишковой. Долгое время ходили слухи, что невеста артиста недолюбливает его бывшую девушку, но недавно две модели снялись в одной фотосессии, развеяв все домыслы. После беременности и родов Решетова стала постепенно возвращаться к привычному образу жизни.

Спустя месяц после родов возлюбленная Тимати вернулась к тренировкам в спортзале. Диеты она не придерживается, так как кормит ребенка. Не так давно девушка впервые вышла в свет вместе с возлюбленным после родов. Они посетили бал дебютанток Tatler. А накануне Анастасия поддержала своего бойфренда на открытии его нового детища — фитнес-клуба Black Star Fitness. Модель позволила себе облачиться в облегающий наряд — черный комбинезон с открытыми плечами.

Тимати сначала принимал поздравления и общался с друзьями, а потом стал позировать фотографам вместе с Решетовой. Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону. Это многим присутствующим показалось странным. Тем более, что недавно появились слухи об изменах артиста.

Поводом для домыслов стало то, что Тимати уехал на Мальдивы вскоре после рождения сына. В Сети стали писать, что рэпер проводит время с другой девушкой. На подобные слухи Анастасия отреагировала довольно резко, заверив, что верить информации из пабликов не стоит. А еще раньше она призналась, что сама себя содержит.