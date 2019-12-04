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«Хотелось чего-то радикального»: Максим Виторган станцевал в женском платье

С помощью забавного ролика артист решил выиграть бесплатную путевку в Лапландию.

«Хотелось чего-то радикального»: Максим Виторган станцевал в женском платье
Максим Виторган. Фото Global look press

Похоже, что Максим Виторган хорошенько поиздержался после покупки дорогого автомобиля «Кадиллак». В сентябре актер осуществил свою заветную мечту и долго не мог успокоиться – периодически выкладывал в своем блоге фото с новыми обнаруженными фишками в машине.

Естественно, что такой автомобиль стоит немало – примерно, как квартира на окраине Москвы. Может быть, именно эта трата заставила Виторгана примерить женское платье и стать посмешищем для части поклонников? Впрочем, о вкусах не спорят.

Итак, в своем блоге актер рассказал, что решил выиграть бесплатную путевку в Лапландию от некой организации. Для этого он со своим приятелем надел женские платья и станцевал в театре перед камерой. Не сказать, что постановка получилась режиссерски выверенной (а Виторган пробует себя в этой роли на профессиональной сцене), но местами выглядит забавно. Впрочем, как и любой мужчина или даже обезьянка в платье. Ровным счетом – хоть кто, надевший кроме женщины этот вид одежды.

«В погоне за трендами и не так раскорячишься! Вообще-то Даня предлагал перепеть Фараона (или точнее — переговорить). Но мне хотелось чего-то более радикального и молодежного. И тогда пришла идея – «Холодное сердце 2»», — написал он в своем блоге.

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«Хотелось чего-то радикального»: Максим Виторган станцевал в женском платье
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