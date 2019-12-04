«Беременна?»: Собчак в купальнике продемонстрировала округлившийся животик

Разговоры о беременности Собчак до сих пор не утихают. Ее округлившиеся формы не обсуждал только ленивый. Однако до этого журналистка появлялась на публике исключительно в свободной одежде. И вот маски сорваны – звезда «Дома-2» выложила в своем блоге видео в купальнике.

В кадре она мило развлекается со своим мужем Константином Богомоловым на Мальдивах. Супруг кладет ей на животик рака-отшельника. А он смешно убегает или прячется в раковину. Однако пользователей Сети привлекло вовсе не экзотическое животное, а формы Собчак. Живот телезвезды действительно заметно округлился.

«Беременность?», «Уверенна, что она беременна», — написали подписчики светской львицы.

Впрочем, пополневший живот далеко не всегда свидетельствует об интересном положении. И многие пользователи обратили на это внимание.