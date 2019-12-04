ЗВЕЗДЫ

«Беременна?»: Собчак в купальнике продемонстрировала округлившийся животик

Ролик с Мальдив взбудоражил Сеть, поклонники вновь обсуждают интересное положение ведущей.

«Беременна?»: Собчак в купальнике продемонстрировала округлившийся животик
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Разговоры о беременности Собчак до сих пор не утихают. Ее округлившиеся формы не обсуждал только ленивый. Однако до этого журналистка появлялась на публике исключительно в свободной одежде. И вот маски сорваны – звезда «Дома-2» выложила в своем блоге видео в купальнике.

В кадре она мило развлекается со своим мужем Константином Богомоловым на Мальдивах. Супруг кладет ей на животик рака-отшельника. А он смешно убегает или прячется в раковину. Однако пользователей Сети привлекло вовсе не экзотическое животное, а формы Собчак. Живот телезвезды действительно заметно округлился.

«Беременность?», «Уверенна, что она беременна», — написали подписчики светской львицы.

Впрочем, пополневший живот далеко не всегда свидетельствует об интересном положении. И многие пользователи обратили на это внимание.

«Собчак такие беременности каждый месяц последние три года приписывают, ну вам виднее, конечно, вы же инстаграмный узист», «Она уже года три как беременная», — отметились они.

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«Беременна?»: Собчак в купальнике продемонстрировала округлившийся животик
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