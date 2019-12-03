Темные волосы и яркий макияж: Ковальчук предстала в новом образе

Юлия Ковальчук не боится представать в откровенных нарядах или демонстрировать фигуру в бикини. Однако она чаще всего придерживается образа нежной блондинки. 37-летняя певица обладает стройной фигурой и тонкими чертами лица, поэтому могла бы с легкостью стать балериной. Но, по всей видимости, артистке надоело выглядеть милой, поэтому она решила поэкспериментировать с внешностью.

Накануне Юлия предстала с более темными русыми волосами и с очень ярким макияжем. Алая помада подчеркнула пухлость ее губ. Широкополая шляпа и пальто в тон оттенили цвет глаз девушки.

«Добавим немного жесткости в образ, а то все блондиночка, нежная, воздушная… ну-ну. Бизнесмены, разбегайтесь», — заявила певица.

Поклонникам такое преображение понравилось. Многие посчитали, что такой стиль идет звезде. Одним понравилась помада, а другим шляпа Ковальчук. «Очень идет такой стиль», «На Кристину Асмус сразу стала похожа», «Шляпа это ваше», «Гангстер — леди», «Стильно! Очень похожа на Сару Джессику Паркер!», «Стильно, красиво, модно», — отозвались пользователи Сети.

К слову, часто хейтеры находят изъяны у певицы, хотя на деле их нет. Правда, порой Юлия выбирает не самые удачные фото. Так недавно она показала, как выглядит без макияжа. Свет так падал, что на лице певицы были тени, испортившие впечатление от ее внешности. В Сети артистку сразу назвали «старой бабкой», хотя на самом деле она обладает безупречной гладкой кожей.

Похоже, что к Новому году многие девушки захотели преобразиться. Александра Савельева на днях доверилась визажисту самой Одри Хепберн. Певица тоже стала неузнаваема благодаря яркому мейку.