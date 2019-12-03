Дмитрий Нагиев призвал поклонников смотреть на его фото с поклоном

Шутливый пост актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал на своей странице в Instagram шутливый пост, где посетовал, что подписчики смотрят на его фото без поклона, поэтому он так редко их выкладывает.

«Вы смотрите мои фотки без поклона, а потом удивляетесь, что редко выкладываю. В детстве я мечтал покорять страны и горные вершины. Но выкладывать фотки на пике возможностей в Инсте – тоже норм. Это пик».

Загадочный текст за час собрал больше тысячи комментариев, в которых подписчики хвалят актера за хорошую форму и критикуют манеру излагать свои мысли: «Фотка – зачет! Текст ни о чем». Некоторые поиронизировали: «О великий! Счастливы лицезреть вас!», «Дима, я все ваши фотки смотрю с поклоном», «А я в наклоне».