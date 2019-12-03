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«У детей должны быть подарки на Новый год!»: Максим Фадеев запустил праздничный флешмоб

Продюсер решил устроить праздник для тех, кто обделен родительской любовью и лаской.

«У детей должны быть подарки на Новый год!»: Максим Фадеев запустил праздничный флешмоб
Максим Фадеев. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Максим Фадеев регулярно занимается благотворительностью. В своем личном аккаунте в Instagram продюсер напомнил всем своим читателям о том, что за окном уже третье декабря, совсем скоро страна встретит Новый год, но многие жители нашей родины отпразднуют его не в кругу родных и близких. Разумеется, Максим говорит о сиротах из детских домов, их тоже никак нельзя оставить без праздника. Фадеев попросил всех, у кого есть желание и возможность, привозить подарки в любой из ресторанов сети «У Дяди Макса» вплоть до 18 декабря, после чего щедрые дары отправятся в детские дома!

«У детей всегда должны быть подарки на Новый год!» — очень правильно заметил продюсер.

Также Максим призвал своих друзей из мира шоу-бизнеса, Гарика Харламова, Валерию и Эмина, записать для деток видеопоздравления, ставить хэштег #сфадеевымдетям и максимально распространить добро по миру!

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MALFAБлаготворительная акцияБлаготворительностьМакс ФадеевМаксим Фадеев последние новостиНовый год
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«У детей должны быть подарки на Новый год!»: Максим Фадеев запустил праздничный флешмоб
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