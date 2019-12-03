«Денег принесли немерено»: достаток принца Гарри и Меган Маркл обсуждают в Сети

В последнее время герцог и герцогиня Сассекские много путешествуют, что привлекло к ним особое внимание.

Меган Маркл и принц Гарри еще год назад пользовались особой любовью у британцев. Ходили слухи, что американка стала популярнее Кейт Миддлтон. Однако после рождения сына Арчи жизнь четы Сассекских изменилась. Сначала многим не понравилось, что они сделали крестины наследника закрытыми, а потом прогремел скандал, когда выяснилось, что они путешествуют на частном самолет за счет налогоплательщиков.

Последней каплей стало интервью, которое Маркл дала для документального фильма. Она едва не заплакала, жалуясь, что ее повсюду преследуют папарацци. А когда королева Елизавета II дала разрешение супругам на шестинедельные семейные каникулы, то они просто исчезли. Лишь после Дня благодарения выяснилось, что принц Гарри и его жена проводят время в Канаде. Экс-актриса там долгое время жила, поэтому считает эту страну вторым домом.

Также в скором времени они должны продолжить путешествие и встретиться с мамой Меган, Дорией, которая хочет понянчиться с внуком. Похоже, что побег тоже вызвал негодование в обществе. В Сети уже несколько дней обсуждают достаток четы Сассекских и их поступки.

«Весь мир с придыханием смотрит на чету Сасексских. Во клоуны. Самые зрелищные спектакли устроили. А денег в казну королевскую принесли немерено», «Любое упоминание имени Сассекских увеличивает продажу всего, что связано с этим именем. Начиная от интереса к пинеткам Арчи, заканчивая бусами Меган. От всего этого процент отстегивается в королевскую казну. Пиар — страшная вещь», — стали писать пользователи, обсуждая новость о сбежавших супругах в канале «Дзен» портала Teleprogramma.pro.

Отметим, что нашлись и те, кто считает, что принц Гарри и его жена все делают правильно. Они далеко не первые в списке претендентов на престол, поэтому имеют право скрываться от прессы, считают пользователи Сети. Другие напомнили, что Меган стала практически Золушкой из сказки, когда вышла замуж за принца, поэтому к ней и обращено такое пристальное внимание.