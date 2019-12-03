ЗВЕЗДЫ

«Песня года – 2019»: море звука, звезды сцены и незабываемая шоу-программа

Ведущими легендарной церемонии станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

«Песня года – 2019»: море звука, звезды сцены и незабываемая шоу-программа
Филипп Киркоров. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Совсем скоро гости малой арены спортивного и концертно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» смогут насладиться лучшими музыкальными композициями уходящего года, ведь седьмого декабря состоится церемония «Песня года – 2019». Зрители которые побывают на главном музыкальном мероприятии страны точно не останутся равнодушными, ведь звезды российской эстрады исполнят как самые запоминающиеся песни 2019 года, так и неподвластные времени хиты прошлых поколений.

Вместе с артистами прекрасную музыку будет создавать настоящий оркестр, а список выступающих звезд выглядит по-настоящему бесконечным: С. Ротару, Ф. Киркоров, Н. Басков, К. Орбакайте, И. Аллегрова, Л. Лещенко, В. Леонтьев, Валерия, Л. Долина, Д. Кудайберген, С. Лазарев, И. Николаев, С. Михайлов, И. Дубцова, Loboda, Лолита, Т. Гвердцители, А. Буйнов, Zivert, Жасмин, A`Studio, О. Газманов, П. Гагарина, Д. Билан, А. Варум, В. Пресняков, А. Лорак, Ю. Караулова, Т. Повалий, В. Меладзе, И. Бусулис, Д. Арбенина, В. Брежнева, Л. Агутин, Зара, Ю. Михальчик, С. Павлиашвили, Brio Sonores, Е. Крид, «Руки Вверх!», Burito, #2Маши, IOWA, «Дискотека Авария».

48-я по счету «Песня года» обещает запомниться вам надолго, артисты устроят незабываемое шоу, оркестр подарит неподражаемый звук, а атмосфера приближающегося Нового года сделает этот идеальный вечер по-настоящему неповторимым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВалерияИрина АллегроваЛев ЛещенкоЛеонтьевНиколай БасковПесня годаПесня года 2019София Ротару
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Песня года – 2019»: море звука, звезды сцены и незабываемая шоу-программа
Интересно?
Поделись с друзьями: