«Песня года – 2019»: море звука, звезды сцены и незабываемая шоу-программа

Совсем скоро гости малой арены спортивного и концертно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» смогут насладиться лучшими музыкальными композициями уходящего года, ведь седьмого декабря состоится церемония «Песня года – 2019». Зрители которые побывают на главном музыкальном мероприятии страны точно не останутся равнодушными, ведь звезды российской эстрады исполнят как самые запоминающиеся песни 2019 года, так и неподвластные времени хиты прошлых поколений.

Вместе с артистами прекрасную музыку будет создавать настоящий оркестр, а список выступающих звезд выглядит по-настоящему бесконечным: С. Ротару, Ф. Киркоров, Н. Басков, К. Орбакайте, И. Аллегрова, Л. Лещенко, В. Леонтьев, Валерия, Л. Долина, Д. Кудайберген, С. Лазарев, И. Николаев, С. Михайлов, И. Дубцова, Loboda, Лолита, Т. Гвердцители, А. Буйнов, Zivert, Жасмин, A`Studio, О. Газманов, П. Гагарина, Д. Билан, А. Варум, В. Пресняков, А. Лорак, Ю. Караулова, Т. Повалий, В. Меладзе, И. Бусулис, Д. Арбенина, В. Брежнева, Л. Агутин, Зара, Ю. Михальчик, С. Павлиашвили, Brio Sonores, Е. Крид, «Руки Вверх!», Burito, #2Маши, IOWA, «Дискотека Авария».

48-я по счету «Песня года» обещает запомниться вам надолго, артисты устроят незабываемое шоу, оркестр подарит неподражаемый звук, а атмосфера приближающегося Нового года сделает этот идеальный вечер по-настоящему неповторимым.