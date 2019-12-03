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Дочь миллионера Каролина Готье заподозрила жениха в романе с 54-летней женщиной

24-летняя девушка узнала, что на вечеринке ее избранник целовался с другой.

Дочь миллионера Каролина Готье заподозрила жениха в романе с 54-летней женщиной
каролина готье фото: кадр из передачи "На самом деле"

24-летняя Каролина Готье утверждает, что является потомственной графиней, ее родители миллиардеры. Девушка заверила в студии передачи «На самом деле», что училась за границей и ни дня в своей жизни не работала. Уже некоторое время блондинка встречается с 25-летним Акбаром Юсуповым. Светская львица заподозрила его в измене, поэтому вызвала на детектор лжи. Подруга рассказала ей, что видела, как ее жених целуется с возрастной дамой.

«Я была в шоке. Он все отрицает», — сразу отметила Каролина. Она рассказала о своей роскошной и беззаботной жизни. Проживает девушка в особняке на Рублевке. Она провела экскурсию по своему дому, где все обставлено дорогостоящей мебелью, сделанной на заказ. Готье призналась, что только кровать обошлась ей в 250 тысяч рублей. Когда внезапно в студии появилась ее соперница, то светская львица была удивлена.

Каролина заподозрила жениха в измене. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

54-летняя Лиля Астер сразу объявила, что у нее действительно роман с Акбаром. «У меня украшений больше, чем у вас за всю жизнь было», — сразу стала козырять бизнеследи. Она рассказала, что владеет салоном красоты и сетью ателье. Жениха Каролины женщина назвала своим любовником. По словам Лилии, их деловые отношения переросли в роман. «Мы встречаемся один, два раза в неделю», — отметила она.

Елена заявила, что Акбар ее любовник. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

После этого в студии появился сам Юсупов. Он заверил, что его связывают с Астер только деловые отношения. Проверка на полиграфе показала, что мужчина врет. Он целовался с Лилией и имел с ней романтические отношения, но интимной близости у них не было. Но также оказалось, что и Астер была не честна. Она является не такой успешной бизнесвумен, как говорила. Ее доход оказался меньше миллиона рублей в месяц. Женщина решила выдать желаемое за действительное. Каролина тоже приврала в некоторых местах. Ее фамилия ненастоящая, она не является потомственной графиней и не владеет особняком, но девушка действительно имеет достаток, но завышает его многократно. Эксперты пришли к выводу, что Акбар альфонс.

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Дочь миллионера Каролина Готье заподозрила жениха в романе с 54-летней женщиной
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