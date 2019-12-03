ЗВЕЗДЫ

«Если уши немного подправить…»: Александра Малинина сравнили с эльфом

Певец снялся в сказочном фильме для новогоднего эфира.

«Если уши немного подправить…»: Александра Малинина сравнили с эльфом
Александр Малинин предстал в необычном образе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Александр Малинин снялся в новогодней сказке, которую канал НТВ готовит для праздничной ночи. У 61-летнего артиста маленькая роль, но он все равно похвастался ею в Instagram, выложив фотографию в костюме своего персонажа.

Судя по наряду, звезда играет волшебника, обладающего силой мороза, может даже, снежного короля. Поклонники тут же стали гадать, какая именно роль досталась Малинину, но одна из подписчиц сделала довольно смелое сравнение.

«Если уши немного подправить, то будете похожи на эльфа!» — написала она.

Над этим комментарием, конечно, можно просто улыбнуться, но стоит вспомнить, как выглядел король эльфов Трандуил в экранизации «Хоббита», и образ эльфа-Малинина дорисовывается сам собой.

А как вы думаете, кого в сказочном фильме играл певец?

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Тэги:

«Властелин Колец»Александр Малининзвездный образфэнтезиЭльф
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«Если уши немного подправить…»: Александра Малинина сравнили с эльфом
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