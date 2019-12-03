«Если уши немного подправить…»: Александра Малинина сравнили с эльфом

Певец Александр Малинин снялся в новогодней сказке, которую канал НТВ готовит для праздничной ночи. У 61-летнего артиста маленькая роль, но он все равно похвастался ею в Instagram, выложив фотографию в костюме своего персонажа.

Судя по наряду, звезда играет волшебника, обладающего силой мороза, может даже, снежного короля. Поклонники тут же стали гадать, какая именно роль досталась Малинину, но одна из подписчиц сделала довольно смелое сравнение.

«Если уши немного подправить, то будете похожи на эльфа!» — написала она.

Над этим комментарием, конечно, можно просто улыбнуться, но стоит вспомнить, как выглядел король эльфов Трандуил в экранизации «Хоббита», и образ эльфа-Малинина дорисовывается сам собой.

А как вы думаете, кого в сказочном фильме играл певец?