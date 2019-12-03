В окружении брюнетов: Алсу привела Яна Абрамова на вечеринку к Киркорову

Певица появилась в гостях у Аллы-Виктории в сопровождении всей семьи.

Филипп Киркоров организовал детский стилизованный праздник, главной темой которого стала любимая сказка именинницы — «Аладдин» — в одном из ресторанов на Рублевке. Среди именитых гостей на вечеринке была замечена чета Абрамовых. Певица Алсу привела на детское мероприятие к Алле-Виктории всю семью. Вместе с родителями на вечере отметились: тринадцатилетняя Сафина и одиннадцатилетняя Микелла. На отчётном фото артистка позировала в компании брюнетов — Филиппа Киркорова, Жасмин, Михаила Галустяна и своим возлюбленным Яном Абрамовым.

«Приятные встречи на празднике у дорогого Филиппа», — отметила Жасмин, поделившись сразу несколькими кадрами в карусели.

К слову, на празднике Аллы-Виктории также побывали: Юлия Барановская с детьми от Аршавина — Артемом, Яной и Арсением, Николай Басков, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Ани Лорак с дочкой Софией, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Зара, Сергей Лазарев с пятилетним сыном Никитой, Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой Надеждой, Яна Рудковская с сыном Сашей и многие другие.

Примечательно, что бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой не стал брать с собой на праздник годовалую дочку Анну. Пока певец с сыном находился на торжестве, за малышкой дома приглядывала опытная нянечка.