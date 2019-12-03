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«Кое-кому не хватило солнца»: Юрий Бардаш рассказал правду о закрытии группы «Грибы»

На шоу «вДудь» выяснилось, что группа распалась довольно трагично.

«Кое-кому не хватило солнца»: Юрий Бардаш рассказал правду о закрытии группы «Грибы»
Юрий Бардаш. Фото: instagram.com/george.bardash

В новом выпуске Youtube-шоу «вДудь» артист Юрий Бардаш, известный как один из создателей невероятно популярного проекта «Грибы», наконец-то рассказал, почему группа перестала существовать на пике своей популярности.

По словам музыканта, после появления успешной группы буквально все захотели погреться в лучах ее славы, включая даже, например, Филиппа Киркорова, все захотели хоть как-то принять участие.

«Kyivstoner был символом «Грибов» для людей, Симптом — главный рэпер, речитатив, автомат, пушка. Я — продюсер. А тип в маске, о нем никто не говорил вообще, просто тип в маске. Понимаешь? Кое-кому не хватило солнца, света и тепла» — рассказал Бардаш.

Юрий считает, что Илья Капустин (так раз «тип в маске») был идейным вдохновителем коллектива, весь дух «Грибов», который так нравился слушателем, был делом его рук. Со временем Илья начал распространять грязь про Бардаша, после чего тот принял решение коллектив закрыть. Все тексты «Грибов» и их философия, которая так понравилась публике, были плодом творения именно Ильи Капустина, но, к сожалению, полагающуюся ему по праву порцию славы артист так и не получил.

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Тэги:

Вдудьгруппа Грибыпередача "Вдудь"Юрий БардашЮрий Дудь
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«Кое-кому не хватило солнца»: Юрий Бардаш рассказал правду о закрытии группы «Грибы»
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