ЗВЕЗДЫ

Стас Михайлов поделился подробностями последнего разговора с погибшим братом

Валерий разбился 30 лет назад в авиакатастрофе недалеко от Красной поляны.

Стас Михайлов поделился подробностями последнего разговора с погибшим братом
Стас Михайлов тяжело пережил смерть брата/http://globallookpress.com/

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил подробности своего последнего в жизни разговора с братом Валерием. Мужчина ушел из жизни в 27 лет. Он разбился на вертолете недалеко от Красной Поляны. Музыкант не раз признавался, что считает смерть брата самой страшной трагедией в своей жизни.

«Мы стояли с ним на балконе. Он мечтал в то время о покупке «Жигулей». Тогда это было недостижимо, конец восьмидесятых годов. Мы стояли и разговаривали. Он говорил: «Стас, вот возьму машину и поедем вместе с тобой по родственникам», — вспомнил Стас Михайлов.

Как он отметил, реальность оказалась такова, что буквально через месяц после этих слов близкого человека все родственники приехали на его похороны. «Может он чувствовал, что-то ощущал. Конечно, мы хотим спасти человека, огородить его от неприятностей. Всегда жалеем, что не сделали чего-то важного в своей жизни. Если бы я знал, то сделал бы. Знал, что вертолет упадёт, никогда бы не отпустил его от себя», — сказал Стас Михайлов.

Как заметил популярный исполнитель, многие вещи человеку в этом мире неподвластны. Судьбу изменить он не может. Но после, как считает исполнитель, нужно помнить тех, кто помогал тебе в этой жизни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валерий МихайловПрограмма "Судьба человека"Стас Михайлов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стас Михайлов поделился подробностями последнего разговора с погибшим братом
Интересно?
Поделись с друзьями: