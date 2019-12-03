Стас Михайлов поделился подробностями последнего разговора с погибшим братом

Валерий разбился 30 лет назад в авиакатастрофе недалеко от Красной поляны.

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил подробности своего последнего в жизни разговора с братом Валерием. Мужчина ушел из жизни в 27 лет. Он разбился на вертолете недалеко от Красной Поляны. Музыкант не раз признавался, что считает смерть брата самой страшной трагедией в своей жизни.

«Мы стояли с ним на балконе. Он мечтал в то время о покупке «Жигулей». Тогда это было недостижимо, конец восьмидесятых годов. Мы стояли и разговаривали. Он говорил: «Стас, вот возьму машину и поедем вместе с тобой по родственникам», — вспомнил Стас Михайлов.

Как он отметил, реальность оказалась такова, что буквально через месяц после этих слов близкого человека все родственники приехали на его похороны. «Может он чувствовал, что-то ощущал. Конечно, мы хотим спасти человека, огородить его от неприятностей. Всегда жалеем, что не сделали чего-то важного в своей жизни. Если бы я знал, то сделал бы. Знал, что вертолет упадёт, никогда бы не отпустил его от себя», — сказал Стас Михайлов.

Как заметил популярный исполнитель, многие вещи человеку в этом мире неподвластны. Судьбу изменить он не может. Но после, как считает исполнитель, нужно помнить тех, кто помогал тебе в этой жизни.