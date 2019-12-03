ЗВЕЗДЫ

Папа может: Эмин предстал на фото с четырьмя детьми от разных жен

Певец провел день со своими наследниками.

Папа может: Эмин предстал на фото с четырьмя детьми от разных жен
Эмин Агаларов. фото: globallookpress.com

Эмин Агаларов является популярным певцом, организатором фестиваля «Жара» и известным бизнесменом. Также к своим 39 годам он успел стать многодетным папой. В прошлом году артист женился во второй раз, его избранницей стала Алена Гаврилова, а в канун Нового года она родила ему дочку Афину. От бывшей супруги Алиевой Лейлы у него подрастают 11-летние близнецы Али и Микаил, а еще дочь Амина.

Но Эмин не только сохранил дружеские отношения с бывшей женой, но и регулярно видится со своими наследниками. В последнее время большую часть времени он уделял малышке Афине, которой еще нет и года. Певец водит ее в бассейн, гуляет с ней и даже кормит из бутылочки. А накануне Агаларов провел время со всеми своими наследниками. В соцсети он разместил трогательный кадр. Он сидит на диване с младшей дочкой на руках.

Рядом с ним также сидят близнецы и Амина, которая тянется к сестренке. Ей интересно за ней наблюдать. И тут неожиданно артист признался, что на четырех наследниках останавливаться не собирается.

«Хочется такие моменты поставить на паузу и просто кайфануть. Али, Мика, Амина, Афина и все равно хочется ещё пару детишек в команду», — написал Эмин.

Его снимок растрогал не только подписчиков, но и звездных коллег. «Идиллия», — отметил Юсиф Эйвазов. «Как это мило», — присоединилась Ольга Бузова. Поклонники были рады тому, что певец мечтает о большой семье. «Эмин, не останавливайтесь на достигнутом! Вы прекрасный отец чудесных деток», «Эмин, вы счастливый папа, столько детишек, все счастливы», «Мимишички!», — прокомментировали пост подписчики.

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Папа может: Эмин предстал на фото с четырьмя детьми от разных жен
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