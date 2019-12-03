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«Уже целовались»: Кудрявцева и Лазарев провели вечер вместе в квартире друга

Бывшие влюбленные много шутили и мило общались в непринужденной обстановке, репетируя «Песню года».

«Уже целовались»: Кудрявцева и Лазарев провели вечер вместе в квартире друга
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева уже шесть лет счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. В прошлом году она родила ему дочку Марию. Теперь телеведущая стремится все свободное время уделять семье. Так, на выходных они все вместе плескались в бассейне, отдыхая от трудовых будней. Также блондинка регулярно водит наследницу на развивающие занятия. Но похоже, что ей не хватает светских тусовок и общества бывшего бойфренда.

Накануне Кудрявцева встретилась с Сергеем Лазаревым. Они провели вечер в уединенной обстановке. После расставания телеведущая и певец остались друзьями. Не так давно бывший солист группы Smash! даже принял участие в ее передаче «Секрет на миллион» и признался, что у него подрастает не только сын Никита, но и дочка Анна. Это стало настоящей сенсацией и принесло передаче высокие рейтинги.

Лера и Сергей также часто вместе ведут светские мероприятия и премии. Сейчас они активно готовятся к «Песне года», которая состоится 7 декабря в московской «ВТБ-Арене». Друзья устроили репетицию мероприятия в квартире у своего друга режиссера Александра Ревзина. Сначала без опоздания на место приехал Лазарев. Он встретил свою бывшую возлюбленную и с порога одарил комплиментами. Все происходящее они показали Instagram stories.

Лазарев и Кудрявцева провели вместе вечер.  Фото: instagram.com/lazarevsergey/, instagram.com/leratv/

«Красавица, боже мой!» — не стал сдерживать восторга артист, разглядывая телеведущую в розовом костюме. После этого они обнялись и поцеловались.

«Ну что, читка „Песни года“. Шли годы — они не менялись, а только хорошели. Наша банда в сборе», — стал шутить Сергей, находящийся в хорошем настроении. «Лазаревич уже себя снимает по‑всякому. Уже целовались с Вячеславовичем (отчество Сергея, — прим. ред.) сегодня», — стала комментировать уже свое видео Лера.

До поздней ночи они репетировали, шутили и просто общались.

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Лера Кудрявцевароссийские звездыСергей Лазарев
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«Уже целовались»: Кудрявцева и Лазарев провели вечер вместе в квартире друга
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