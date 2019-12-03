«Следы инъекций на лице»: косметолог оценила внешность 50-летней Бондарчук

Эксперт в сфере красоты Татьяны Брызгалина не сомневается, что возлюбленная Сергея Табунова вкалывает ботулотоксин в лобную зону и вокруг глаз.

Светлана Бондарчук побывала на традиционном благотворительном аукционе Action! 2019. Светское мероприятие состоялось в одном из ресторанов на Рублевке. Среди именитых гостей также были замечены: Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Андрей Малахов, Софико Шеварднадзе, Валдис Пельш, Надежда Михалкова и многие другие. Позже в своем микроблоге экс-супруга режиссера Федора Бондарчука поделилась отчётным снимком с мероприятия, позировав перед объективами фотокамер для портретной съемки.

В свою очередь, косметолог Татьяна Брызгалина в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала внешность Светланы Бондарчук. Эксперт подметила, что, если внимательно рассмотреть снимки модели за последние годы, можно прийти к заключению, что она «практически не поменялась». При этом специалист в сфере красоты не сомневается: возлюбленная галериста Сергея Табунова не понаслышке знает, что такое салонный уход. Брызгалина уверена, что модель прибегала к инъекциям ботулотоксина от морщин вокруг глаз, лба и нижней трети лица.

«Если она пользуется инъекциями, то делает все деликатно. Поэтому ничего не бросается в глаза. У нашей героини идеальный лоб, верхняя и средняя треть лица. Услугами косметологии Светлана пользуется весьма умело, не афишируя этот факт», — уточнила косметолог.

По словам Брызгалиной, она не сомневается, что бывшая супруга режиссера тщательно следит за своей внешностью. Эксперт в сфере красоты подметила, что ей «заметны следы инъекций на лице». При этом косметолог признала, что обычные обыватели, не являющиеся специалистами в этой области, могут не обратить внимание на подобные моменты.

Отметим, что при проведении косметологических процедур необходима консультация специалиста.