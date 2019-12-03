«Переходим на новый уровень»: «Руки вверх!» хотят повторить успех зарубежных звезд

Сергей Жуков является бессменным солистом группы «Руки вверх!». В 90-х коллектив переживал необычайную популярность. Потом на некоторое время артист занялся сольным творчеством, но теперь вновь выступает с обновленным составом группы.

Певец много путешествует, но это не мешает ему находить время для семьи. На днях он собрал пресс-конференцию в «Руки Вверх Бар», где рассказал о планах коллектива на 2020 год. Как оказалось, они готовятся отправиться в стадионный тур, кульминацией которого станет концерт 1 августа на сцене главного стадиона страны — в «Лужниках»!

Как известно, спортивная арена «Лужники» является крупнейшим стадионом России и способна вместить более 80 тысяч человек. Ранее собрать такое большое количество людей решались только мировые звезды, как Майкл Джексон, Мадонна, Rolling Stones. В свое время собрать полные «Лужники» удалось Виктору Цою и группе «Кино», выступавшие там еще при СССР, в июне 1990 года. Также «Руки Вверх!» выступят на новейших стадионах, которые были возведены к чемпионату мира по футболу, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде и других городах.

«Я счастливый человек: с каждым годом зрителей на наших концертах становится все больше и больше! Два года назад все наши поклонники не смогли поместиться в «Олимпийском», и мы сделали два концерта подряд, а в этом году в Питере всех не смог вместить «Ледовый»! Поэтому в 2020м году мы переходим на новый, стадионный уровень! И приглашаем всех желающих на наши концерты! Обещаю: будет круто! Вы запомните это шоу надолго!» — поведал Сергей Жуков.

За девять месяцев до концерта певец лично запустил старт продаж билетов. Поклонники сделали ему приятный подарок, установив новый рекорд и не один: первые 100 билетов были куплены за первую же минуту, первая тысяча — за полчаса, а до конца дня было продано почти 10 тысяч билетов.

К слову, Жуков проявил гостеприимство и устроил журналистам теплый прием. Всем корреспондентам предложили «попробовать «Лужники» на вкус» и угостили 15-килограммовым тортом в форме стадиона. Кулинарный шедевр изготовила семейная кондитерская артиста и его супруги Регины Бурд «Любовь и Сладости». Так как ранее группа выступала на крупнейших площадках страны и их концерты проходили с аншлагами, то не стоит даже сомневаться, что новый стадионный тур ждет успех.