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«Красотка какая»: Разумовская очаровалась внешностью дочки Подкаминской

Харизматичная девочка отметила свое девятилетие в Париже с мамой.

«Красотка какая»: Разумовская очаровалась внешностью дочки Подкаминской
Елена Подкаминская. Фото Global look press.

40-летняя Елена Подкаминская сбежала от трудовых будней в Страсбург, а затем и в Париж. В столице Франции звезда кино отметила день рождения своей очаровательной старшей дочери Полины. Девочке исполнилось 9 лет, и эта поездка стала для нее сбывшейся детской мечтой.

Многочисленные звездные коллеги Подкаминской поздравили счастливую маму в ее блоге. Первой написала звезда «Мажора» Карина Разумовская: «Красотка какая».

«Прелесть, Полиночка! С днем рождения! Ура!» — отметилась следом актриса Наталья Антонова.

«С днем рождения твою Нежность, с днем рождения! Пусть будет море новых впечатлений, открытий, вершин и пусть все вершины покоряются!» — не осталась в стороне ее сестра Светлана Антонова, тоже известная актриса.

Судя по кадрам, которые разместила в своем Instagram Елена, ее дочь осталась в полном восторге от прошедшего дня рождения. Согласитесь, прогулки по Елисейским полям и Лувр бывают далеко не у каждого в 9 лет.

Дочь Подкаминской. Фото
Фото https://www.instagram.com/podkaminskaya_official/

Напомним, у Елены Подкаминской есть еще одна наследница — двухгодовалая Ева. Она появилась на свет во втором браке с Денисом Гущиным. Полина родилась от первого союза звезды с Александром Пляцевым.

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«Красотка какая»: Разумовская очаровалась внешностью дочки Подкаминской
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