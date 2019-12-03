«Красотка какая»: Разумовская очаровалась внешностью дочки Подкаминской

Харизматичная девочка отметила свое девятилетие в Париже с мамой.

40-летняя Елена Подкаминская сбежала от трудовых будней в Страсбург, а затем и в Париж. В столице Франции звезда кино отметила день рождения своей очаровательной старшей дочери Полины. Девочке исполнилось 9 лет, и эта поездка стала для нее сбывшейся детской мечтой.

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Многочисленные звездные коллеги Подкаминской поздравили счастливую маму в ее блоге. Первой написала звезда «Мажора» Карина Разумовская: «Красотка какая».

«Прелесть, Полиночка! С днем рождения! Ура!» — отметилась следом актриса Наталья Антонова. «С днем рождения твою Нежность, с днем рождения! Пусть будет море новых впечатлений, открытий, вершин и пусть все вершины покоряются!» — не осталась в стороне ее сестра Светлана Антонова, тоже известная актриса.

Судя по кадрам, которые разместила в своем Instagram Елена, ее дочь осталась в полном восторге от прошедшего дня рождения. Согласитесь, прогулки по Елисейским полям и Лувр бывают далеко не у каждого в 9 лет.

Напомним, у Елены Подкаминской есть еще одна наследница — двухгодовалая Ева. Она появилась на свет во втором браке с Денисом Гущиным. Полина родилась от первого союза звезды с Александром Пляцевым.