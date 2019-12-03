«Оля – системный человек»: Рустам Солнцев сравнил себя с Бузовой

Не так давно Ольга Бузова приобрела себе шикарную квартиру в центре столицы рядом с улицей Мосфильмовской за 120 млн рублей. И это не конечный чек звезды за «гнездышко», в настоящее время поющая ведущая обустраивает его. Интерьер квартиры и косметический ремонт обойдутся Ольге примерно в 15 млн рублей.

Квартира с панорамными окнами высотой в 4 метра занимает свыше 200 кв. метров. Далеко не каждый артист, много лет проработавший на российской сцене, может похвастаться такой дорогой покупкой. И уж точно не каждый бывший участник «Дома-2».

Например, Рустам Солнцев до сих пор живет в съемной квартире, правда, тоже в центре Москвы. Однако шоумен уверяет – он ни капли не завидует успеху своей бывшей коллеги по цеху.

«Оля — системный человек, и система о ней заботится. Я внесистемный человек, я сам по себе. Оля принадлежит «Газпром-медиа», телеканалу ТНТ – это ни для кого не секрет», — заявил порталу «Дни.ру» бывший участник телестройки.

Он заверил, что не испытывает зависти к Ольге, да и в принципе лишен этого чувства – так, мол, родители воспитали. По его мнению, если человек начинает кому-то завидовать, значит он подсознательно понимает, что этот человек чем-то превзошел тебя. А Бузова, уверен Рустам, ничем его не лучше. Кроме того, мужчина не привык сопоставлять себя с женщинами.

Напомним, ранее мы писали об очередном казусе ведущей «Дома-2». На премии «Золотой хит» она со сцены назвала народного артиста Льва Лещенко Львом Левченко, сделав сразу две ошибки в его фамилии. Свою оплошность певица не заметила, публика тоже решила не обращать внимания на ошибку. Сам Лещенко пока никак не прокомментировал произошедший случай.