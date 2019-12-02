«Похожи как две капли воды!»: Волочкова опубликовала архивное фото с мамой

Матери балерины Анастасии Волочковой — петербургскому экскурсоводу Тамаре Антоновой — исполнилось 69 лет. Об этом известная танцовщица сообщила в Instagram, опубликовав архивное черно-белое фото, на котором она в детском возрасте запечатлена с молодой мамой.

В комментариях поклонники Волочковой стали желать здоровья ее родительнице и не смогли пройти мимо того факта, что нынешняя она очень похожа на свою мать.

«Вот в кого вы красавица, — восхищаются подписчики. — Похожи как две капли воды!»

Напомним, что мечта стать балериной появилась у Анастасии в пять лет, когда мама привела ее на постановку «Щелкунчика» в Мариинский театр.

Кстати, год назад поклонники так же обсуждали, что дочь Волочковой, Ариадна, очень похожа на свою мать на архивных фотографиях. Да, вот что значит порода!